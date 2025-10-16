Ultra Buenos Aires reveló el increíble line up de fase 1 para su próxima edición

El festival de 2026 será un evento de dos días con cuatro escenarios imponentes, entre ellos el Main Stage y el RESISTANCE Stage. Con un lineup que combina curaduría artística de primer nivel, tecnología inmersiva de vanguardia y una producción audiovisual sin precedentes, ULTRA Buenos Aires reafirma su posición dentro de la familia ULTRA Worldwide, la marca de festivales más internacional del planeta, con presencia en los seis continentes.

ULTRA Buenos Aires no es solo un festival: son dos días y dos noches de pura energía, con diez horas de música por jornada, cuatro escenarios latiendo en simultáneo y un viaje sensorial que une a miles de personas bajo un mismo pulso colectivo.