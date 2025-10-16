Ultra Buenos Aires reveló el increíble line up de fase 1 para su próxima edición
La sexta edición del festival, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026, promete ser inolvidable.
ULTRA Buenos Aires acaba de anunciar el lineup de su esperada Fase 1 para la sexta edición del festival, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el icónico Parque de la Ciudad, consolidando una vez más su estatus como el festival de música electrónica más importante de Argentina.
El festival recibirá una constelación de estrellas para la sexta edición de ULTRA Buenos Aires, incluyendo al ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia, Steve Angello; al pionero del diseño sonoro y siete veces nominado al GRAMMY, deadmau5; al visionario trío electrónico Above & Beyond; al legendario referente del underground Richie Hawtin y a la reina belga del techno, Charlotte de Witte.
También dirán presente el dúo británico CamelPhat, el exponente australiano del house Dom Dolla, el referente del tech house y jefe del sello Hot Creations, Jamie Jones, la estrella española del psy-techno Indira Paganotto, el maestro berlinés del hard techno Klangkuestler, y el artista de techno cinematográfico Kevin de Vries.
ULTRA Buenos Aires también será el escenario del debut mundial del B2B entre Joseph Capriati y Mau P: dos generaciones, dos estilos distintos y un encuentro único destinado a convertirse en uno de los momentos más comentados del fin de semana.
El festival de 2026 será un evento de dos días con cuatro escenarios imponentes, entre ellos el Main Stage y el RESISTANCE Stage. Con un lineup que combina curaduría artística de primer nivel, tecnología inmersiva de vanguardia y una producción audiovisual sin precedentes, ULTRA Buenos Aires reafirma su posición dentro de la familia ULTRA Worldwide, la marca de festivales más internacional del planeta, con presencia en los seis continentes.
ULTRA Buenos Aires no es solo un festival: son dos días y dos noches de pura energía, con diez horas de música por jornada, cuatro escenarios latiendo en simultáneo y un viaje sensorial que une a miles de personas bajo un mismo pulso colectivo.
