Laura Azcurra: "El pueblo tiene que despertar y ponerle un freno a esta locura"

En este sentido, la artista expresó: "Me parece que está bien que el pueblo se manifieste, que es una locura lo que pasa todos los días. Me entristece mucho, es muy duro ver lo que pasa. El pueblo tiene que despertar y ponerle un freno a esta locura".

Luego de ver un informe en el que repasaba su prolífica carrera en la pantalla chica y otro sobre el feminismo, Azcurra reflexionó: "Me impresiona como era toda la seducción de los varones y de las mujeres. Algunas mujeres sin dar consentimiento. Como que eso estaba naturalizado; la seducción, el apriete y la insistencia. Una incomodidad que a veces llevábamos sonriendo pero que pesaba en el fondo".

"Hoy muchas de estas cosas son cancelables. Antes no estaba habilitado decir: 'che, no está bueno lo que estás haciendo, no me voy a reír porque no me causa gracia'. La televisión hoy está de otra manera o estamos yendo camino hacia otro lugar", expresó.

Por último, contó una graciosa anécdota de cuando tenía 19 años y se casó un joven iraquí: "Fue una ceremonia ficticia. Era muy joven, estudiaba inglés en Canadá y me enamoré de un iraquí, que estaba resguardado en Toronto, había escapado de la guerra Irak - Irán", reveló.

"Yo tenía 19 y el 25. Había mucho amor, esto de casarnos en las Cataratas del Niágara, que son re berretas... Nunca estuve casada legalmente", aclaró entre risas.