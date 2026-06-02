Laura Ubfal arremetió contra Flor Peña tras la polémica por el caso Agostina Vega: "A los resentidos..."

"Es lo único y es lo único que me calienta el corazón; que la gente entiende todo y más. Ustedes son muy inteligentes, saben de qué hablo, lo entienden y me deja muy tranquila", continuó. Y concluyó: "Yo no voy a dar notas, no tengo nada que decir, está todo dicho. Me encanta que debatan en todos los programas. Es bueno instalar un tema y que todo el mundo hable. Viene bien pensar. Y a los resentidos, un besito".

laura ubfal responde a flor peña

Qué había respondido Flor Peña a los dichos de Laura Ubfal: "Mucha tristeza"

Tras lo dicho por la periodista, la actriz tomó el guante y respondió: "De verdad que estoy un poco impactada de tener que salir cada dos minutos a aclarar cosas. Escuchar en la tele que alguien dice de mí, que yo estoy criando un íncel, me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme".

Y sumó: "Acaban de matar tres pibas en menos de una semana. Tenemos el caso de Agostina que se podría haber hecho otra cosa. Tenemos a la Justicia actuando para la mierda, la Policía que no entiende. ¿Y estamos hablando de mí? Yo pienso que les molesta en todo lo que hago. Cuando soy libre, les molesta porque soy libre. Cuando bajo línea de libertad sexual, les molesta que bajo línea de libertad sexual. Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones de la madre que soy".

"Me sorprende y me da mucha tristeza. Primero, porque no viene a cuento en este momento. Y además, porque si yo hubiera querido decirme algo, me puede llamar por teléfono", aseguró Flor Peña, completamente desencajada por las palabras de Ubfal.

flor peña le responde a ubfal