Flor Peña fulminó a Laura Ubfal por criticar la crianza de su hijo a la luz del caso Agostina: "Oportunista"

"Empieza cuando un varón piensa que esa mujer es de él. Y los hijos de esa mujer son de él. Y con esa mujer y esos chicos, él puede hacer lo que se le cante. Porque son propiedad de él. Eso es lo que está metido en la cabeza. ¿Entendés? Y si una mina no te da bola, es culpa de la mina", continuó, indignada.

laura ubfal sobre flor peña

La respuesta de Flor Peña a Laura Ubfal: "Mucha tristeza"

Tras lo dicho por la periodista, la actriz tomó el guante y respondió: "De verdad que estoy un poco impactada de tener que salir cada dos minutos a aclarar cosas. Escuchar en la tele que alguien dice de mí, que yo estoy criando un íncel, me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme".

Y sumó: "Acaban de matar tres pibas en menos de una semana. Tenemos el caso de Agostina que se podría haber hecho otra cosa. Tenemos a la Justicia actuando para la mierda, la Policía que no entiende. ¿Y estamos hablando de mí? Yo pienso que les molesta en todo lo que hago. Cuando soy libre, les molesta porque soy libre. Cuando bajo línea de libertad sexual, les molesta que bajo línea de libertad sexual. Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones de la madre que soy".

"Me sorprende y me da mucha tristeza. Primero, porque no viene a cuento en este momento. Y además, porque si yo hubiera querido decirme algo, me puede llamar por teléfono", aseguró Flor Peña, completamente desencajada por las palabras de Ubfal.

flor peña le responde a ubfal

También hubo respuesta de Flor Peña en Luzu TV: calificó a Ubfal de "oportunista"

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