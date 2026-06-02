Flor Peña fulminó a Laura Ubfal por criticar la crianza de su hijo a la luz del caso Agostina: "Oportunista"
Florencia Peña explotó luego de que Ubfal vinculara un diálogo al aire de Luzu TV entre ella y su hijo con el caso Agostina Vega, la niña asesinada en Córdoba.
En las últimas horas, un nuevo e inesperado cruce tuvo lugar entre Flor Peña y Laura Ubfal, debido a algunas declaraciones polémica por parte de la periodista de espectáculos con respecto a una situación que, recientemente, tuvo lugar en Luzu TV y que la panelista de Gran Hermano vinculó con el caso Agostina Vega.
Hace algunos días, los hijos de Marley y Florencia estuvieron presentes en el programa que ambos conducen en el streaming de Nico Occhiato. Allí, el hijo de Peña reveló que le gustaba una nena del colegio, pero que esa nena tenía "muchos novios" y que eso hacía que restara su interés, lo que fue recibido con risas por los conductores.
El análisis de Laura Ubfal que descolocó a Flor Peña
Fue entonces cuando Laura Ubfal, una vez que ocurrió el femicidio de Agostina en Córdoba, realizó un análisis que no fue bien visto por la actriz: "Yo voy a dar un ejemplo chiquitísimo, chiquitísimo. El otro día la escuchaba Flor Peña, con este caso de Agostina Vega, no tengo ninguna duda de la cabeza abierta que tiene Flor, le agradezco porque siempre participa y ella ha sufrido en carne propia muchos problemas por ser mujer", comenzó introduciendo.
"Pero lo escuchaba que llevó a su programa de Luzu a su nene y al nene de Marley. Y su nene, que es un niño de 8 años, creo, hermoso, estaba contando que en la escuela le gusta una chica. Y después dijo, no sé, pero esa chica tiene un montón de novias, ta, ta, ta, ta. Se reían. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta", siguió.
Y añadió: "Y lo digo porque es una mina con cabeza abierta. Y se reían, y se reían. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas putas. Entonces, si vos a un nene de 8 años no le decís 'esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera y a lo mejor te eliges a vos y a lo mejor no, pero esa nena tiene el derecho a tener cuantos novios quiera en la escuela'... No se lo dijo Flor Peña. Entonces ahí empieza todo".
"Empieza cuando un varón piensa que esa mujer es de él. Y los hijos de esa mujer son de él. Y con esa mujer y esos chicos, él puede hacer lo que se le cante. Porque son propiedad de él. Eso es lo que está metido en la cabeza. ¿Entendés? Y si una mina no te da bola, es culpa de la mina", continuó, indignada.
La respuesta de Flor Peña a Laura Ubfal: "Mucha tristeza"
Tras lo dicho por la periodista, la actriz tomó el guante y respondió: "De verdad que estoy un poco impactada de tener que salir cada dos minutos a aclarar cosas. Escuchar en la tele que alguien dice de mí, que yo estoy criando un íncel, me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme".
Y sumó: "Acaban de matar tres pibas en menos de una semana. Tenemos el caso de Agostina que se podría haber hecho otra cosa. Tenemos a la Justicia actuando para la mierda, la Policía que no entiende. ¿Y estamos hablando de mí? Yo pienso que les molesta en todo lo que hago. Cuando soy libre, les molesta porque soy libre. Cuando bajo línea de libertad sexual, les molesta que bajo línea de libertad sexual. Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones de la madre que soy".
"Me sorprende y me da mucha tristeza. Primero, porque no viene a cuento en este momento. Y además, porque si yo hubiera querido decirme algo, me puede llamar por teléfono", aseguró Flor Peña, completamente desencajada por las palabras de Ubfal.
También hubo respuesta de Flor Peña en Luzu TV: calificó a Ubfal de "oportunista"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario