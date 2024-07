Laura Ubfal apuntó contra Coti Romero y la ex Gran Hermano respondió picante: "Que aprenda a..."

Como era de esperarse, la respuesta de la correntina no se hizo esperar. En diálogo con La Criti, Coti expresó: "Recuerdo que decía que iba a desaparecer y que nunca iba a volver a Telefe. Mirá cómo estuve sentada un mes y medio al lado de ella en el panel. Que no me quiso saludar encima y que dijo que conmigo no iba a hablar. Tiene resentimiento, espero que aprenda a soltar porque no es sano y le falta mucho amor".

"Si yo quiero me voy a mostrar en la cama, en el baño, haciendo deporte o como a mí realmente se me da la gana. Gracias a Dios no necesité de nada de eso para continuar en los medios", agregó.

COTY LE RESPONDIÓ A LAURA UBFAL



Lejos de terminar, Constanza siguió: "Tenemos que actuar como adultas y dejar de ser resentidas. Un día yo dije 'voy a saludarla con respeto y hablarle con respeto si es que tengo que hablarle' y es lo que hago".

"Esto me parece muy triste. Encima habla del resentimiento y no se da cuenta que ella es la peor resentida y todo el tiempo se la agarra conmigo. Tampoco subí la foto diciendo 'Para vos Laura Ubfal que no podés hacer lo mismo que yo', porque tranquilamente lo podría hacer y no lo hice", expresó.

Y finalizó: "Horrible que la gente joven tenga que escuchar esto. Yo llegué a Gran Hermano por el casting que hice y algo les llamó la atención de mi. Y gracias a Dios, mi personalidad y lo que soy yo hizo que después de eso este en otros realities, con los que soñé toda mi vida con estar: el más importante de América TV, y después de eso me volvieron a llamar para entrar de nuevo a Gran Hermano que no cualquiera puede decir eso. ¿Cuántos años tiene? Es grande, no puede estar diciendo estas cosas".