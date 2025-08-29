Claudio "Peluca" Brusca, sobre los rumores de dejar de producir a Laurita Fernández, su ex: "No sé de dónde..."
Ante las versiones de que el productor se alejaría de su expareja a fin de año, minutouno.com fue a buscar su palabra. ¿Qué dijo?
Claudio "Peluca" Brusca y Laurita Fernández no solo compartían una relación sentimental y a su "perrhija" Miel, sino también una relación laboral que parecía sólida. Sin embargo, tras su reciente separación, algunos dicen que comenzaron a surgir tensiones que ahora impactan de lleno en el futuro del programa "Bienvenidos a ganar" (El Nueve), donde trabajan ambos.
En el programa de stream Ya fue todo, Alejandro Castelo aseguró que la decisión de "Peluca" de dejar su lugar en la producción hacia fin de año es definitiva. “Después de la separación, Peluca quiso irse porque se mezclaban los sentimientos, pero Laurita no quería que se fuera”, contó el conductor.
Castelo también reveló que Laurita hizo todo lo posible para retenerlo en El Nueve: “Ella agarró el teléfono y llamó a los productores para evitar su salida, porque estaba cómoda y el programa funcionaba bien”. Sin embargo, este giro en la producción trae consigo un factor emocional: el sentimiento de traición. Según informaron en el ciclo, Peluca podría sumarse a "Buenas noches familia" (El Trece), convocado por Guido Kaczka.
Esta posibilidad, según trascendió, desató la furia de Laurita. “Ella dijo: ‘¿Me van a sacar al productor con el que tengo confianza para mandarlo a un programa que compite conmigo?’”, relató Castelo sobre la reacción de la conductora al enterarse del posible cambio.
Minutuouno.com se comunicó con uno de los protagonistas de esta historia para saber toda la verdad. "Peluca" Brusca respondió sin filtro acerca de los fuertes rumores que andan dando vuelta y, ante la consulta de si era verdad que dejaría a la Laurita para irse con Guido, el reconocido productor lanzó: "Amo hacer Bienvenidos a ganar, laburar en Canal 9 y producir a la que es para mí de las mejores conductoras del país".
Seguido a eso, sumó: "Laburar con Laura para mí es lo máximo y voy a estar hasta que el programa siga siempre, conmigo se portó y se porta increíble y eso lo voy a valorar siempre con trabajo y amor". Al escucharlo hablar, se percibe el profundo respeto y cariño que siente por la conductora, lo que lleva a poner un paño frío en tantos comentarios de pasillo.
"Que quede claro algo, Laura conmigo siempre se portó y se porta de 10, además creo que en lo que hace, está entre las 3 mejores y eso me motiva siempre", resaltó. Y, para cerrar, hizo hincapié en lo que circula en varios portales: "Yo voy a hacer el programa siempre que Bienvenidos esté al aire. Lo otro que se dijo no se de donde sale".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario