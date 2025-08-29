Claudio "Peluca" Brusca, sobre los rumores de dejar de producir a Laurita Fernández, su ex: "No sé de dónde..."

Laurita Fernandez Peluca Brusca

Minutuouno.com se comunicó con uno de los protagonistas de esta historia para saber toda la verdad. "Peluca" Brusca respondió sin filtro acerca de los fuertes rumores que andan dando vuelta y, ante la consulta de si era verdad que dejaría a la Laurita para irse con Guido, el reconocido productor lanzó: "Amo hacer Bienvenidos a ganar, laburar en Canal 9 y producir a la que es para mí de las mejores conductoras del país".

Seguido a eso, sumó: "Laburar con Laura para mí es lo máximo y voy a estar hasta que el programa siga siempre, conmigo se portó y se porta increíble y eso lo voy a valorar siempre con trabajo y amor". Al escucharlo hablar, se percibe el profundo respeto y cariño que siente por la conductora, lo que lleva a poner un paño frío en tantos comentarios de pasillo.

"Que quede claro algo, Laura conmigo siempre se portó y se porta de 10, además creo que en lo que hace, está entre las 3 mejores y eso me motiva siempre", resaltó. Y, para cerrar, hizo hincapié en lo que circula en varios portales: "Yo voy a hacer el programa siempre que Bienvenidos esté al aire. Lo otro que se dijo no se de donde sale".

Chat con Claudio Brusca