Laurita Fernández confirmó su romance con "Peluca"

Además, la actriz agregó: "Nos conocemos mucho, no sé tampoco explicar nada, por eso digo que me incomoda. De pronto pasó, bueno... Qué sé yo y lo conocí de otra manera, claramente, es un sol de persona más allá de lo que opino de él a nivel laboral". Pero Fernández no dejó de confirmar entre risas que el vínculo amoroso con Peluca había iniciado apenas el pasado fin de semana: "Empezó el sábado".

De igual forma, la nueva conquista de Laurita fue abordada por el cronista de "Socios del Espectáculo" en vivo y no dudó en hablar con mucha cautela sobre su vínculo con la presentadora de "Bienvenidos a Bordo", programa para el cual también trabaja: "El amor con Laura lo tengo desde el día cero que empezó a trabajar acá y que me cae como me cae, y que es impresionante todo lo que hace. Pero también tengo un amor incondicional con lo que hace Guido...".