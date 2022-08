Contundente respuesta de Laurita Fernández a Nazarena Vélez tras compararla con la China Suárez

Laurita Fernández le respondió a Nazarena Vélez: "Me ch... un huevo su opinión"

Al ser consultada por Intrusos, la conductora y bailarina dio una contundente respuesta: "No me gusta cuando das una nota, hablás, y cuando después se burlan y hacen chistes. No me gusta que me gasten. Me chupa un huevo lo que diga Nazarena".