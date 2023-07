Noche al dente: Laurita Fernández la rompió con un musical

laurita fernandez

Laurita Fernández se emocionó en en vivo en Noche al dente



En una profunda nota que le dio a Fer Dente en Noche al Dente, Laurita Fernández no pudo evitar quebrar en llanto al recordar su recorrido artístico y como sus padres fueron el pilar fundamental que la acompañaron desde sus primeros años.



Todo comenzó cuando la actriz de Matilda, el musical dio detalles de la elección que hizo para su disco de la vida, una sección en la que destaca los temas que lograron marcarla: “La canción Y qué, del Paz Martínez, es un gran tema y todos me parecen hermosos, pero no lo elegí por el tema en sí. Lo elegí por lo que me hace acordar. En casa mirábamos todas las novelas y esta canción me hace acordar mucho a la mesa redonda que teníamos en Mataderos”, comenzó diciendo la invitada de la noche en vivo.

“Era llegar de danza tarde y que mi mamá me espere con milanesas mientras mirábamos las novelas. Esta canción es de una novela que se llamó Padre Coraje y que muchos conocemos, y por eso me hace acordar mucho a esos momentos”.

“Hay veces que voy en el auto y hago el ejercicio de pensar en que está buenísimo todo lo que uno quiere lograr, pero también está bueno ver todo el recorrido y disfrutar ese camino. Yo trabajé mucho para calmar las ansiedades y entender que todo llega a su tiempo”, continuó.