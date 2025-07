Le puso los puntos: Griselda Siciliani increpó a Luciano Castro sobre su trato con periodistas

Ella continuó con el mismo tono: "Lo que queremos saber acá con los compañeros es por qué te ponés tan reacio con los compañeros que vienen acá y no les interesa tu vida, solo quieren laburar y llevar una nota".

Luciano Castro, con notable sinceridad, respondió a la provocación de su pareja: "Debería tener a esta altura mucha más cintura y elegancia. A veces me pongo nervioso y tosco y no sé qué decir. Soy casi bueno, pero es esa incomodidad que a veces me supera".

Para cerrar el divertido momento, el actor sorprendió al revelar un detalle íntimo de su relación: le propuso matrimonio a Siciliani. "No me molesta que se hable de casamiento con Griselda, soy yo que estoy enamorado. Nosotros lo tenemos re claro y hasta nos causa gracia, es algo que yo quiero y ella no", confesó Castro.

Luego, entre risas, añadió: "Le propuse, me dijo que sí y después me dijo 'es un chiste'. La respuesta de ella fue 'si no hay que firmar nada, sí'". Esta anécdota dejó en claro el particular sentido del humor que comparten y la libertad con la que manejan su romance.