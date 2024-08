Leandro Paredes habló de su romance: "A mi mujer la conocí a los 8 años"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Occhiato (@nicoocchiato)

"La conocí cuando tenía 8 años, era la hermana de un compañero de Boca donde empecé a jugar a los 7. Ella no sabía que era mi novia. Le decía a todos que era mi novia. Éramos como hermanos igual porque estábamos todo el día juntos", comenzó diciendo Paredes.

Luego de esto, el jugador agregó: “Íbamos de vacaciones, pero nunca nada. Fuimos creciendo y recién con 13 años y ella tenía 15… . a ella no se lo dije nunca que me gustaba. Ella sabía pero no se lo dije”. Esta relación, que se coronó en 2017 con un matrimonio formal, fue difícil de encarar para el deportista, según él mismo confesó.

"Fuimos al supermercado una amiga de ella, ella y yo. Se puso a buscar cosas en al bolsa y empezó con que se había olvidado algo. La ayudo a buscar y cuando nos levantamos la cabeza quedamos los dos ahí y le di un beso, un pico en la esquina del mercado. Se quedó mirando”, explicó sobre cómo empezó este romance.

Después de esto, enamorado y feliz con su familia, destacó: "Llegamos a la casa, nos pusimos a ver una película y ahí empezamos a hablar más. Estuvimos un año sin que lo sepa nadie porque nos daba vergüenza por sus padres y su hermano”.