Lejos de la música: Pablo Lescano sorprendió al revelar su nuevo e inesperado emprendimiento
Fuera de la música, el referente de la cumbia decidió incursionar en una actividad inesperada que llamó la atención de sus fanáticos.
Aunque su nombre está directamente asociado a la cumbia villera y a la historia de Damas Gratis, Pablo Lescano decidió explorar una faceta diferente por fuera de su actividad artística. El músico amplió sus proyectos personales con una propuesta vinculada al mundo de los alimentos y presentó su propia línea de golosinas.
El nuevo emprendimiento tiene como protagonista a uno de los productos más tradicionales de la Argentina: el alfajor. Para darle identidad a la marca, Lescano recurrió a una expresión estrechamente relacionada con su carrera y eligió el nombre "ATR (A Todo Relleno)", con el que busca instalarse en kioscos y comercios de distintos puntos del país.
La presentación estuvo acompañada por una campaña que mantuvo el estilo informal que caracteriza al cantante. En uno de los contenidos promocionales difundidos en las redes sociales, Lescano apareció arriba de un colectivo ofreciendo los alfajores como si fuera un vendedor ambulante.
La estrategia también incluyó una frase dirigida directamente a quienes siguen al artista: "Rescatá el tuyo y bajoneala piola. Disponible en todo el país".
La propuesta no se limita a una única opción. Entre las variedades que forman parte de la línea aparecen alfajores de dulce de leche con baño de repostería blanco o negro, una versión de maicena y otra rellena de pistacho.
De esta manera, mientras continúa con su actividad musical al frente de Damas Gratis, Lescano suma una nueva apuesta comercial y lleva parte de la identidad que construyó sobre los escenarios a un mercado completamente diferente.
Dónde se consiguen los alfajores de Pablo Lescano
Los productos de ATR Damas Gratis cuentan con alternativas de compra tanto de manera presencial como online. En la tienda digital de la marca se ofrece un paquete de 12 unidades desde $18.000, mientras que sus redes sociales también brindan información sobre los diferentes puntos de venta.
La distribución presencial comenzó a desarrollarse progresivamente luego del lanzamiento. En una primera etapa, los alfajores llegaron a una red de 365 kioscos de distintos lugares del país, mientras se proyecta ampliar su disponibilidad en comercios de barrio durante las próximas semanas.
Además, existe una modalidad de compra directa a través de la empresa encargada de la elaboración. Los consumidores particulares pueden adquirir cajas de 12 unidades, mientras que quienes quieran comprar los productos para comercializarlos deben cumplir con una cantidad mínima.
Para el segmento mayorista se fijó un piso mínimo de adquisición establecido en 10 cajas, una alternativa destinada principalmente a comerciantes interesados en incorporar los alfajores a sus locales.
Con este lanzamiento, Pablo Lescano suma una nueva actividad a su trayectoria y traslada algunos de los códigos más reconocibles de su universo artístico a una propuesta que, esta vez, tiene a las golosinas como protagonistas.
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