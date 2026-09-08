Lejos de la música: Pablo Lescano sorprendió al revelar su nuevo e inesperado emprendimiento

De esta manera, mientras continúa con su actividad musical al frente de Damas Gratis, Lescano suma una nueva apuesta comercial y lleva parte de la identidad que construyó sobre los escenarios a un mercado completamente diferente.

Dónde se consiguen los alfajores de Pablo Lescano

Los productos de ATR Damas Gratis cuentan con alternativas de compra tanto de manera presencial como online. En la tienda digital de la marca se ofrece un paquete de 12 unidades desde $18.000, mientras que sus redes sociales también brindan información sobre los diferentes puntos de venta.

La distribución presencial comenzó a desarrollarse progresivamente luego del lanzamiento. En una primera etapa, los alfajores llegaron a una red de 365 kioscos de distintos lugares del país, mientras se proyecta ampliar su disponibilidad en comercios de barrio durante las próximas semanas.

Además, existe una modalidad de compra directa a través de la empresa encargada de la elaboración. Los consumidores particulares pueden adquirir cajas de 12 unidades, mientras que quienes quieran comprar los productos para comercializarlos deben cumplir con una cantidad mínima.

Para el segmento mayorista se fijó un piso mínimo de adquisición establecido en 10 cajas, una alternativa destinada principalmente a comerciantes interesados en incorporar los alfajores a sus locales.

Con este lanzamiento, Pablo Lescano suma una nueva actividad a su trayectoria y traslada algunos de los códigos más reconocibles de su universo artístico a una propuesta que, esta vez, tiene a las golosinas como protagonistas.