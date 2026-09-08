"Avenida Brasil 2" ya es una realidad: cuándo llega a la pantalla la secuela del éxito brasileño
Luego de meses de especulaciones, la emisora brasileña hizo oficial el lanzamiento de la esperada continuación en redes sociales.
El fenómeno televisivo que paralizó a América Latina está listo para su regreso. Tras varios meses de especulaciones y rumores en la industria del entretenimiento, la cadena TV Globo confirmó de manera oficial este martes 8 de septiembre la producción y el lanzamiento de la segunda temporada de Avenida Brasil.
La señal brasileña eligió sus canales digitales para dar la noticia a través de un video conceptual. En la publicación, que muestra una interfaz de computadora navegando entre archivos, la apertura de la carpeta dedicada a la producción reveló finalmente el calendario previsto para el esperado retorno: 2027.
Aunque no dieron mayores precisiones al respecto, la segunda entrega de este éxito es un hecho y podrá ser vista el año próximo.
El regreso de Avenida Brasil, un fenómeno global
"La telenovela que cautivó a Brasil en 2012 regresa", anunció la emisora en sus redes oficiales, encendiendo de inmediato la expectativa de los fanáticos.
La producción original, centrada en la icónica historia de venganza entre Nina y Carmina, se convirtió en un éxito de audiencia sin precedentes y en un producto de exportación récord para la televisión sudamericana.
Aunque la cadena aún mantiene bajo reserva los detalles argumentales y la nómina completa del elenco que formará parte de esta nueva etapa, la confirmación marca el cierre de una larga espera para el público que aguardaba la continuación de la tira.
La sinopsis de Avenida Brasil, actualmente en la pantalla de Telefe
Primera fase (1999)
Rita es una niña que vive feliz con su padre, Genésio, tras la muerte de su madre. Su padre se casa con Carmina, una mujer que finge ser dulce pero que es en realidad una manipuladora. Junto con su amante, Max, Carmina planifica robarle todo a Genésio. Rita descubre el plan e intenta advertir a su padre, pero Genésio muere de forma accidental al ser atropellado en la Avenida Brasil por Tifón, una célebre estrella del fútbol local.
Cargado de culpa por la muerte del hombre, Tifón busca a la viuda (Carmina) para ayudarla. Carmina aprovecha la oportunidad para conquistarlo y casarse con él por su dinero. Para deshacerse de Rita, Carmina y Max la abandonan en un tiradero de basura.
Allí, la niña conoce a Batata (Patata) —de quien se enamora— y a Mamá Lucinda, quien la protege. Tiempo después, Rita es adoptada por una familia de Argentina que la rebautiza como Nina, mientras que Batata es adoptado por el propio Tifón y Carmina, pasando a llamarse Jorgito.
Segunda fase (12 años después)
Ya adulta y graduada como chef de cocina en Argentina, Nina regresa a Brasil motivada exclusivamente por la venganza. Logra infiltrarse en la ostentosa mansión de Tifón trabajando como cocinera personal para desmantelar la vida de Carmina desde adentro. Sin embargo, el plan se complica cuando vuelve a encontrarse con Jorgito, su gran amor de la infancia, viéndose obligada a elegir entre la obsesión por la venganza y el amor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario