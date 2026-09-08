"Avenida Brasil 2" ya es una realidad: cuándo llega a la pantalla la secuela del éxito brasileño

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Aunque la cadena aún mantiene bajo reserva los detalles argumentales y la nómina completa del elenco que formará parte de esta nueva etapa, la confirmación marca el cierre de una larga espera para el público que aguardaba la continuación de la tira.

La sinopsis de Avenida Brasil, actualmente en la pantalla de Telefe

Primera fase (1999)

Rita es una niña que vive feliz con su padre, Genésio, tras la muerte de su madre. Su padre se casa con Carmina, una mujer que finge ser dulce pero que es en realidad una manipuladora. Junto con su amante, Max, Carmina planifica robarle todo a Genésio. Rita descubre el plan e intenta advertir a su padre, pero Genésio muere de forma accidental al ser atropellado en la Avenida Brasil por Tifón, una célebre estrella del fútbol local.

Cargado de culpa por la muerte del hombre, Tifón busca a la viuda (Carmina) para ayudarla. Carmina aprovecha la oportunidad para conquistarlo y casarse con él por su dinero. Para deshacerse de Rita, Carmina y Max la abandonan en un tiradero de basura.

Allí, la niña conoce a Batata (Patata) —de quien se enamora— y a Mamá Lucinda, quien la protege. Tiempo después, Rita es adoptada por una familia de Argentina que la rebautiza como Nina, mientras que Batata es adoptado por el propio Tifón y Carmina, pasando a llamarse Jorgito.

Segunda fase (12 años después)

Ya adulta y graduada como chef de cocina en Argentina, Nina regresa a Brasil motivada exclusivamente por la venganza. Logra infiltrarse en la ostentosa mansión de Tifón trabajando como cocinera personal para desmantelar la vida de Carmina desde adentro. Sin embargo, el plan se complica cuando vuelve a encontrarse con Jorgito, su gran amor de la infancia, viéndose obligada a elegir entre la obsesión por la venganza y el amor.