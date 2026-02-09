Kendall Jenner tuvo una inesperada reacción al ver a Bad Bunny en el Super Bowl

El comportamiento de Jenner durante la actuación de Bad Bunny fue seguido de cerca por las cámaras oficiales de la NFL, que difundieron imágenes reveladoras sobre su actitud. En los registros se puede observar a la modelo de pie, siguiendo con suma atención cada detalle de la puesta en escena y dejándose llevar por el ritmo de la música.

Durante el set del "Conejo Malo", Kendall se mostró bailando mientras su amiga, Hailey Bieber, le sostenía la mano en un gesto de complicidad. A su otro lado, se encontraba el músico Tyler, the Creator, otro integrante fundamental de su grupo de amigos íntimos.

A pesar del clima festivo durante el concierto, la experiencia de Jenner en el estadio tuvo matices diversos. A través de sus propias redes sociales, la empresaria compartió material donde se la veía disfrutando del evento en general, aunque no ocultó su desazón por el marcador final del encuentro deportivo, mostrándose decepcionada con el resultado del partido. De este modo, la noche del Super Bowl se configuró para ella como una amalgama de emociones, entre el apoyo a su exvínculo y la pasión por el juego.