¿Qué pasó con el Instagram oficial de Bad Bunny?

Sin embargo, para quienes siguen de cerca la trayectoria de Bad Bunny, este comportamiento no es inédito. El músico ha utilizado la desaparición digital como preámbulo de sus grandes hitos; lo hizo en 2022 antes del lanzamiento de Un verano sin ti y repitió la táctica tras su gira mundial y su paso por la WWE en Puerto Rico. En esta ocasión, la cercanía de su primera década en la industria musical refuerza la idea de que se avecina una nueva era artística o el anuncio de material inédito.