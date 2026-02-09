¿Qué pasó con el Instagram oficial de Bad Bunny?
El cantante hizo un show fuera de lo común recordando qué países forman parte de América, pero sufrió las consecuencias. Los detalles.
La euforia generada por el espectáculo de medio tiempo del pasado 8 de febrero se transformó rápidamente en desconcierto para los seguidores de Bad Bunny. Poco después de su actuación, millones de usuarios reportaron que el perfil oficial del artista aparecía totalmente despojado de contenido: sin publicaciones, videos, historias destacadas e incluso sin fotografía de perfil. Esta maniobra alimentó de inmediato teorías que oscilan entre una elaborada estrategia de marketing y una posible suspensión de la cuenta.
Sin embargo, para quienes siguen de cerca la trayectoria de Bad Bunny, este comportamiento no es inédito. El músico ha utilizado la desaparición digital como preámbulo de sus grandes hitos; lo hizo en 2022 antes del lanzamiento de Un verano sin ti y repitió la táctica tras su gira mundial y su paso por la WWE en Puerto Rico. En esta ocasión, la cercanía de su primera década en la industria musical refuerza la idea de que se avecina una nueva era artística o el anuncio de material inédito.
Más allá de lo promocional, existe una vertiente mucho más seria que vincula su ausencia con el clima político actual. Durante su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny realizó una representación del continente americano que generó una fuerte reacción negativa por parte de Donald Trump. Tras ser duramente criticado por el mandatario estadounidense, se especula que el cierre de sus redes sociales podría ser una respuesta al incremento de amenazas recibidas por su posicionamiento político.
Este escenario de tensión no es nuevo. Recientemente, durante la ceremonia de los Premios Grammy, llamó la atención que el cantante estuviera sentado solo. Las especulaciones sugirieron que la organización tomó esta medida de seguridad debido a que el artista vestía un chaleco antibalas, evitando así poner en riesgo a otros colegas ante posibles incidentes.
Pese al clima de hostilidad y los rumores sobre su seguridad, la relevancia artística de Benito Martínez Ocasio se mantiene intacta. Su paso por los Grammy no solo estuvo marcado por el hermetismo, sino también por el reconocimiento de sus pares. Su victoria y la obtención de tres galardones fueron ampliamente celebradas por el ámbito musical, demostrando que su impacto cultural logra imponerse sobre las polémicas externas.
Por ahora, el silencio en sus plataformas digitales deja una pregunta abierta: ¿estamos ante el retiro momentáneo de un artista asediado por la política o ante el silencio estratégico de quien está a punto de redefinir, una vez más, el pop global?
