VÍDEO: así fue el show completo de Bad Bunny en el Super Bowl

Aunque muchos esperaban ataques directos al clima político actual, Bad Bunny optó por una poética de la reflexión. En un momento conmovedor, se proyectó un video del artista ofreciendo su premio Grammy a un niño, gesto que muchos vincularon con la vulnerabilidad de la infancia migrante. Sin embargo, el clímax llegó con el cierre del show. Tras pronunciar la frase “God bless America”, el músico procedió a nombrar a todos los países del continente, desde el norte hasta el sur, mientras se encendía un mensaje gigante: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Este acto final funcionó como una respuesta elegante y poderosa a los sectores conservadores, recordando que "América" no es una nación, sino un continente diverso. Con ritmos de merengue y reggaetón, Bad Bunny demostró que la cultura latina no solo migra y trabaja, sino que también lidera la narrativa global, bendiciendo a una América entera que, por encima de todo, elige seguir bailando.