Linkin Park vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar entradas

La banda solo anunció todas las fechas del tour a través de sus redes sociales y aseguró que toda la información oficial estará disponible y en constante actualización en los próximos días a través de su página web.

En esta oportunidad, el tour se llamará “Desde cero”, y tendrá su inicio el próximo 31 de enero en México. Todavía no se conocieron los precios de las entradas ni el lugar elegido para el megaconcierto, que promete ser emotivo para los grandes seguidores de la banda norteamericana formada en 1996.

Quién es la nueva cantante de Linkin Park

A siete años desde la trágica muerte de Chester Bennington, Linkin Park volvió a la escena musical con una nueva formación y un emocionante anuncio. A mediados de septiembre, revelaron quién es su nueva cantante y presentó un adelanto de su próximo álbum, que verá la luz el 15 de noviembre.

En una transmisión global desde Londres, los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn se unieron al baterista Colin Brittain y a la vocalista Emily Armstrong, exintérprete de Dead Sara, para lanzar el sencillo “The Emptiness Machine”, disponible ya en todas las plataformas digitales. El nuevo álbum, titulado From Zero, marca un renacer para Linkin Park. Según Mike Shinoda, “el título refleja este nuevo comienzo y el viaje que estamos iniciando. El álbum mezcla nuestro sonido clásico con una energía renovada y actual”.