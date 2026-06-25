Lionel Richie terminó internado: preocupación por su salud

Aunque allegados al artista indicaron que la decisión respondió a una medida preventiva, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud. Tampoco hubo comunicados públicos por parte de su entorno o equipo de trabajo.

La reacción de los fanáticos tras la descompensación de Lionel Richie

Varios espectadores registraron con sus teléfonos celulares los instantes en los que el músico evidenció signos de malestar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron una gran cantidad de comentarios.

De acuerdo con testimonios recogidos por distintos medios internacionales, Lionel Richie llegó a decirle al público que se sentía “mareado” mientras desarrollaba el recital. La falta de información oficial incrementó la preocupación entre sus admiradores, que se expresaron en X con numerosos mensajes de apoyo. Algunos usuarios señalaron: “Primero Rob Stewart, ahora Lionel Richie, parece que la palabra ‘retirado’ no existe cuando eres un artista de la música, trabajas hasta que mueres”, mientras que otros lamentaron el paso del tiempo al escribir: “Es pura tortura ver a todos los grandes músicos con los que crecimos envejecer”. También hubo quienes remarcaron la importancia de priorizar la salud con comentarios como: “Triste que haya tenido que acortarlo, pero la salud está primero. Espero que no sea nada grave”. En tanto, otros fanáticos le enviaron fuerzas al artista con mensajes como “Espero que esté bien - leyenda” y “Jesús, espero que esté bien. Le envío vibras positivas”.