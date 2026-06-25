Lionel Richie terminó internado: preocupación por su salud
En plena presentación en Minnesota, el músico de 77 años manifestó sentirse mareado. Los detalles en la nota.
Lionel Richie generó inquietud entre sus seguidores luego de atravesar un complicado momento de salud mientras se presentaba este miércoles 24 de junio en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota. El reconocido músico de 77 años debió interrumpir su actuación y, poco después, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado.
El incidente que obligó a Lionel Richie a finalizar el show antes de tiempo
La situación ocurrió mientras interpretaba “Dancing on the Ceiling”, uno de los clásicos más populares de su repertorio. En medio de la canción, el artista decidió sentarse sobre el escenario y manifestó sentirse mal. Según relataron asistentes al espectáculo, Richie explicó que estaba experimentando mareos, motivo por el cual no pudo continuar con normalidad.
Tras una interrupción que se extendió durante más de 40 minutos, uno de los músicos que integra su banda informó al público que el cantante no regresaría al escenario, dando por terminado el concierto antes de lo previsto.
Más tarde, el portal internacional TMZ informó que personal médico acudió rápidamente para asistir al intérprete detrás del escenario. Luego de una primera evaluación, los profesionales resolvieron trasladarlo en ambulancia a un hospital cercano para realizar controles adicionales.
Aunque allegados al artista indicaron que la decisión respondió a una medida preventiva, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud. Tampoco hubo comunicados públicos por parte de su entorno o equipo de trabajo.
La reacción de los fanáticos tras la descompensación de Lionel Richie
Varios espectadores registraron con sus teléfonos celulares los instantes en los que el músico evidenció signos de malestar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron una gran cantidad de comentarios.
De acuerdo con testimonios recogidos por distintos medios internacionales, Lionel Richie llegó a decirle al público que se sentía “mareado” mientras desarrollaba el recital. La falta de información oficial incrementó la preocupación entre sus admiradores, que se expresaron en X con numerosos mensajes de apoyo. Algunos usuarios señalaron: “Primero Rob Stewart, ahora Lionel Richie, parece que la palabra ‘retirado’ no existe cuando eres un artista de la música, trabajas hasta que mueres”, mientras que otros lamentaron el paso del tiempo al escribir: “Es pura tortura ver a todos los grandes músicos con los que crecimos envejecer”. También hubo quienes remarcaron la importancia de priorizar la salud con comentarios como: “Triste que haya tenido que acortarlo, pero la salud está primero. Espero que no sea nada grave”. En tanto, otros fanáticos le enviaron fuerzas al artista con mensajes como “Espero que esté bien - leyenda” y “Jesús, espero que esté bien. Le envío vibras positivas”.
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