Milly Alcock y Craig Gillespie presentaron "Supergirl": "Lo más emocionante es lo poco convencional que es"

"Creo que, para toda la gente, es difícil ser persona. Y es muy difícil existir en un mundo que nos hace sentir como si no tuviéramos ninguna injerencia en él, que no tenemos ningún poder. Así que creo que hay algo increíblemente admirable y valiente acerca de escoger salvar tu propio mundo mientras todo alrededor está en llamas. Y creo que Kara es un ejemplo muy bello de eso, que las audiencias no quieren que les digan quienes deben ser, sino que les muestren quienes son", analizó la intérprete.

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El origen del largometraje encontró su cimiento en la novela gráfica "La Mujer del Mañana" (Woman of Tomorrow), un material que el director Craig Gillespie catalogó como un acierto absoluto para moldear el proyecto. Según reveló el productor Peter Safran, la prioridad del estudio radica estrictamente en la excelencia de las historias escritas, señalando que el primer borrador entregado por Ana Nogueira fue tan brillante que los empujó a dictaminar que esa sería de inmediato la siguiente película para continuar expandiendo el entramado de la superfamilia de DC.

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A pesar de los halagos, la guionista confesó que el camino de la escritura no estuvo exento de desafíos logísticos. En las etapas preliminares, el propio copresidente de los estudios, James Gunn, le solicitó un recorte sustancial en las líneas de diálogo de la protagonista, lo que le generó un inicial temor de que los sentimientos no lograran traslucirse. Esa incertidumbre, no obstante, desapareció por completo con la llegada de Alcock y Gillespie al equipo técnico:

"Honestamente, eso es lo que amo del guionismo. Algunas veces está entre líneas. Que la caracterización, la historia, la trama se logra porque hay mucha más gente que se te está uniendo", argumentó la escritora.

Por su parte, el director puntualizó que el diseño de las secuencias de combate y la labor del equipo de dobles de riesgo y cinematografía se estructuraron bajo la premisa de funcionar como un reflejo fidedigno del tormento interno de Kara.

"Diseñar cada secuencia en ese sentido era importante. Buscábamos la emoción: '¿Dónde está Kara? ¿Qué está haciendo? ¿Qué siente?'. Y luego la cámara reflejaría eso", detalló Gillespie, entusiasmado por retratar a una superheroína con imperfecciones y traumas que no pide disculpas por sus defectos.

El primer contacto real de Milly Alcock con el icónico uniforme de la heroína se produjo un año antes de rodar su propio film en solitario, específicamente durante las grabaciones de la cinta del hombre de acero. La actriz rememoró con emoción aquel instante en los vestuarios, donde una de las productoras ejecutivas, Chantal, rompió en llanto al verla caracterizada. Tras indagar si le ocurría algo, la productora le confesó que llevaba cinco años intentando materializar esa película.

“Sí, fue entonces cuando comprendí la responsabilidad, no solo con los fans, sino también con la gente que está haciendo esta película”, remarcó la actriz sobre el peso de la franquicia.

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La consagración actual de Alcock contrasta notablemente con sus inicios en el medio artístico, una trayectoria que la propia protagonista comparó humorísticamente en declaraciones a la prensa con los relatos fantásticos del autor Roald Dahl. Tras participar en la producción televisiva "Upright", la intérprete se vio obligada a trabajar lavando platos en una cocina abierta de un restaurante en Sídney para conseguir ingresos complementarios, mientras pernoctaba en un caluroso altillo de la propiedad de sus padres por falta de espacio hogareño.

Su salto a la fama internacional se concretó a través de un casting por Zoom en el año 2020 que le valió el papel de Rhaenyra Targaryen; sin embargo, para calzarse la capa de "Supergirl", debió afrontar una audición de carácter presencial que le generó un profundo temor. Fue el mismísimo James Gunn quien, tras deslumbrarse con su performance en la serie de HBO, determinó que la joven poseía ese toque innato de vulnerabilidad y firmeza indispensable para la producción.

Finalmente, la actriz reconoció que las vivencias del personaje terminaron mimetizándose con sus propios procesos internos de sanación frente a la exposición mediática, un paralelismo que la empujó a asumir el papel con coraje y determinación absoluta.

“Me dieron un hermoso regalo en el script. Sentí que su experiencia de vida, de haber sido joven en distintas etapas, brillaba en el texto. Solo tuve que apoyarme en esas palabras. Fue fabuloso. Realmente no tuve que hacer nada”, concluyó Alcock respecto de la profunda labor de la guionista, cerrando una presentación que marca una nueva era en el cine de entretenimiento.