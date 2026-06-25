Una influencer denunció públicamente al ex de Emily Ceco tras recibir mensajes desde la cárcel

Con el correr de los mensajes, el tono de la charla se volvió más tenso. La influencer le contestó sin filtros: "Me encantaría que personas como vos desaparezcan del mundo. Merecido todo lo que te está pasando, y encima te da la cara para mandar mensajes a mujeres. Ojalá pagues mucho tiempo por lo que le hiciste pasar a Emily".

Según lo leído en las capturas, Martínez intentó dar su versión de los hechos. "Ojalá se pueda saber la verdad de todo. Ojalá. No te hablaba por nada en especial, solo me copan tus videos", escribió. La respuesta de Laureana fue inmediata: "Miralos desde la cárcel". Más tarde, el condenado habría agregado: "No tenés idea de lo que en verdad pasó, pero solo espero que el tiempo acomode todo".

Otro punto que llamó la atención fue una supuesta modificación en el chat. Laureana afirmó que algunos de los mensajes iniciales desaparecieron durante la conversación. "Le dije que había eliminado los mensajes como si yo le hubiese hablado a él, y nunca más me contestó", reveló.

Tras el episodio, la influencer decidió comunicarse con Emily Ceco para contarle lo sucedido y verificar si la cuenta era auténtica. "Debo decirles que me quedé shockeada cuando vi el nombre de esta persona. Siempre banqué a Emily y me puse contenta cuando lo metieron preso", relató.

También explicó por qué optó por escribirle a la joven: "Como soy impulsiva le escribí y le conté lo que pasó para saber si era la cuenta real de él. Hablé un montón con Emily, está igual de shockeada que yo. No podemos creerlo".

Antes de finalizar su descargo, Laureana lanzó una frase que generó gran repercusión entre sus seguidores: "No es la primera vez que manda mensajes así a mujeres".

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y volvieron a poner el foco sobre Martínez. Con el correr de las horas, Emily Ceco también se refirió al tema y confirmó que continúa atravesando situaciones vinculadas a la violencia ejercida por su agresor, incluso mientras permanece detenido.

El presente sentimental de Emily Ceco

Mientras atraviesa esta nueva exposición mediática, Emily también vive un momento distinto en el plano personal. Luego de la condena de Santiago Martínez, la joven decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Las primeras señales aparecieron en sus redes sociales, donde compartió una imagen tomada de la mano de un hombre sin mostrar su rostro. Más tarde, en una entrevista con Puro Show, confirmó que está conociendo a alguien y adelantó que podría presentarlo públicamente durante la celebración de su próximo cumpleaños.

Según revelaron en el ciclo televisivo, su pareja se llama Kevin, tiene 32 años, es padre de un hijo y trabaja como sindicalista en La Bancaria. Ambos se conocieron hace aproximadamente un año mediante una aplicación de citas, cuando Emily aún transitaba el proceso judicial contra Martínez, y mantuvieron la relación lejos de la exposición pública.

Tras conocerse la sentencia, Emily expresó su satisfacción con el fallo judicial y sostuvo que se sintió escuchada por la Justicia. Además, manifestó su deseo de que su caso sirva para generar conciencia y prevenir nuevos hechos de violencia.