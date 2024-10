Lit Killah estrenó su nuevo álbum "Kustom"

Luego de sus antecesores “MAWZ” (2021) y “SnipeZ” (2022), "KUSTOM" marca uno de los presentes artísticos más maduros en la carrera del artista, ya que explora sonidos más sofisticados, manteniendo su esencia dentro del trap y el rap, pero incorporando matices innovadores que amplían su propuesta musical. A lo largo de 13 tracks, LIT killah se sumerge en temas que exploran desde la adrenalina de la vida en las calles hasta historias de amor y desamor.

Embed - L.I.T on Instagram: "“KUSTOM” Ya disponible en todas las plataformas!!! despues de 2 años sin sacar disko y tirar muchas canciones a la basura, por fin me encontre en un sonido y concepto que me representa 100% siempre disfrutando lo dificil del proceso!! Si algo no te gusta, hacelo a tu maneragracias a ustedes por la paciencia y el amor de siempre! a todos los productores y artistas que estuvieron detras de este proyecto y mi equipo que trabajo meses para q todo sea posible disfrutenlo"