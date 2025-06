Lit Killah habló de "Fiamore", su nueva canción: "Estoy haciendo temas más enfocados en la letra"

Lit Killah Tuli Acosta

La entrevista exclusiva con Lit Killah

Con una simpatía extrema y contento por el estreno, Lit Killah comenzó explicando por qué decidió estrenar una canción que difiere de su repertorio ya conocido. "Haciendo tanto género de música que llegó el momento que uno también quiere experimentar y probar cosas, hasta para no aburrirse también, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, hoy en día que tenemos la oportunidad y el público nos da la oportunidad de que cualquier cosa que intentemos hacer lo van a aceptar, entonces dije, bueno, ¿por qué no puedo probar una balada? Y lo hice y la verdad que está bueno porque, bueno, gente que dice que le gustó está bueno porque después te la subes y decís, funcionó, cumplió su cometido", comenzó explicando en exclusiva con minutouno.com.

En ese sentido, tras ahondar en este nuevo género, también incursionó en el arte de llevar su música a lo visual. Si bien explicó que siempre fue de sumar muchas ideas en los vídeos, contó cómo surgió ahora la decisión de darle un arte oscuro a la letra: "Yo sí, siempre soy de meter mucha idea en los videos. Últimamente no lo venía haciendo tanto, pero como este tema era un tema que siento que lo ameritaba también. Fue también medio lo primero que se me vino a la cabeza, ¿viste?", destacó.

"El concepto era medio como decir, los entes negros, estos oscuros que aparecían en el vídeo, representan medio como los problemas, entonces por eso medio que me rodean cuando estoy solo y después cuando aparece en la última toma Tuli, dejan de aparecer los entes, entonces el mensaje era eso", continuó después el cantante. A su vez, informó: "Como tipo, por más que te perciban los problemas, uno llega a su lugar seguro y desaparecen. Siento que he quedado bien con la letra del tema".

Por otro lado, en lo que respecta también a lo visual de este video, Lit explicó ante minutouno.com: "Entonces, junto con el productor hicimos esa idea y siento que está bien que se entendió. Se interpreta de muchas formas, pero como que el mensaje principal se entendió". Tal es así que, teniendo en cuenta la profundidad de la letra de "Fiamore" y de cómo se expresó en el video, contó si a partir de ahora nos espera un Lit Killah que vaya por este camino.

"Yo creo que sí", dijo de manera rotunda y agregó: "No necesariamente solamente en temas románticos, sino también en todo. Siento que la música que estoy haciendo ahora es buscando un poco más eso. Haciendo más énfasis en las temáticas y la letra, quizás, que en la misma canción en sí". A su vez, el cantante destacó ante minutouno.com: "Obviamente, todo engloba en que estoy haciendo temas buenos, pero priorizando un poco más eso para que genere algo en la gente, como lo hice con esta canción. Siento que también de medio de esa misma familia puede venir, no sé, Carta despedida con Milo J. Son temas que cuentan historias reales, que a la gente le llegan porque se siente identificado o porque se la puede dedicar a otra persona. Siento que también conecta más el artista con la gente al escribir de esa forma".

En ese sentido, el compositor de 25 años hizo énfasis en lo que son sus objetivos a nivel musical y cómo van cambiando a lo largo del tiempo, especialmente desde que comenzó su carrera. "Los objetivos van cambiando y van por etapas. Capaz que al principio mi objetivo era hacer un tema cantado en vez de rapeado: bueno, lo hice. Después mi objetivo pasó a ser un hit: lo hice. Después mi objetivo pasó a ser otro y así va cambiando. Ahora siento que mi objetivo es decir: bueno, le quiero mostrar a la gente que después de todo este tiempo haciendo música maduré también como persona, entonces quiero quizás escribir de temáticas un poco más importantes porque siento que también el público que me escuchaba a mí también creció, entonces quizás es acompañar ese crecimiento también, ¿no?", afirmó.

Asimismo, hay que destacar que más allá de la historia y el romance con lo que respecta a la canción, también llegó la explosión de lo lírico a la carrera de Mauro Román Monzón, por lo que con respecto a esto brindó algunas explicaciones sobre el cambio que afronta. "En realidad en cuanto a melodía y eso no lo considero tanto lírico Fiamore. Es tan, tan, tan, tan lejos de lo anterior en cuanto a melodía y letra porque quizás no sé, hacía lo mismo pero con mi instrumental de arrembio, de trap, pero hacía cosas parecidas no con la misma letra, perdón, pero con la misma melodía y el mismo mood", comentó.

"Solamente que al ponerle solamente un piano que acompañe mi voz y hacerlo realmente una balada como lo es, ahí cambia todo porque es como que se transmite de otra manera, es como que solamente le prestas atención a lo que digo y lo que estoy cantando porque después lo otro no hay mucha información en el beat, es solamente un piano y siento que eso te hace conectar un poco más incluso con la canción", dijo sin filtro y, después, explicó por qué de todos los instrumentos que había, escogió solo un piano: "Porque siento que la típica, típica balada o al menos la que yo más escuché eran con piano y eran solo piano. Yo sé que va muy en contra de mi sonido, digamos, porque yo siempre soy lo contrario a minimalista, a mí me gusta llenar todos los espacios, que haya instrumentos, que haya cortes, que haya mucha información en todos mis temas, entonces en esta búsqueda medio de reinventarme dije bueno, qué es lo anti Lit Killah: algo minimalista, entonces vamos a hacer lo más minimalista que se pueda, tipo solo voz y piano y así quedó".

No obstante, en lo que respecta a la producción del video contó que fue más difícil de lo que creyó. "A la hora de componer el tema fue mucho más fácil, digamos, y estuvo rápido y todo, pero a la hora de terminarlo fue medio que había que buscar un pianista que toque mejor que el productor, digamos, entonces encontramos uno, nos gustó pero no tanto, fuimos con otro, nos gustó pero no tanto, fuimos con otro, ida y vuelta, después le pusimos guitarra, después se la sacábamos, después lo pusimos, entonces terminó siendo más difícil de producir un tema que solamente tiene un piano a la mayoría de temas que tengo que tienen un montón de datos, entonces eso fue muy loco", dijo mostrándose sorprendido incluso por la dificultad que esto le llevó.

Aún así, más allá de esto, para Lit también hubo momentos emocionantes como trabajar con Tuli Acosta, quien no solo es su pareja, sino también la musa de esta letra. "Y para mí fue increíble, yo sabía que cuando le diga ella iba a querer aparecer también. Nada, le escribí una canción completa, está bueno que si aparece una persona que sea ella, siento que incluso más real, más íntimo, mi idea era también que ella no aparezca realmente como que sea el centro del video porque ya la canción se sabe por la comunicación que se hizo, que es para ella, el público lo sabe, ella lo sabe, entonces yo como que quería que cuando ella aparezca sea, ¿viste cómo aparece? Aparece de lejos, todo el mundo sabe que es ella pero tampoco es: tipo, mirá, primer plano desde el principio del video, o sea no, fue como tipo, aparece donde tiene que aparecer y terminando de cerrar esto como con broche de oro, digamos", explicó emocionado por volver a trabajar con la también artista.

En tanto, Lit Killah en exclusiva con minutouno.com dejó en claro: "Yo creo que se pueden venir más temas así, creo que se pueden venir más temas así, no ahora el próximo, pero bueno, de cada tanto tirar uno de esos puede estar bueno" y después cerró: "Ahora estoy tratando de hacer temas un poco más enfocados en la letra, en las temáticas, dándole un poco más de énfasis a eso, quizás sin dejar la melodía del todo, pero agregando mucho más el rap y dejándolo más presente, a diferencia de temas anteriores, quizás no 100% pop o R&B como antes, sino algo un poquito más tirado para el rap con su melodía y su letra distinta".