Pamela David contó el insólito contrato que firmó con Daniel Vila por si se separan

Lejos de tratarse de un convenio económico o de un documento legal tradicional, la conductora aclaró que se trata de un acuerdo simbólico, pero no por eso menos serio para ellos. Según detalló, el contrato tiene una cláusula muy específica ligada a una fecha clave en su historia. “Nosotros cumplimos aniversario de casados el día 9, ahora vamos a cumplir 10 años. Entonces, nuestro contrato hecho a puño y letra es que si algún día nos separamos, los días 9 nos vemos“, explicó Pamela, dejando en claro que el vínculo no se corta ni siquiera en el peor de los escenarios.