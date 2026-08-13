Lit Killah regresó a donde todo empezó para lanzar "G CATAN", su canción más personal

Después de encabezar rankings, acumular cientos de millones de reproducciones, colaborar con algunos de los nombres más importantes de la música urbana y presentarse en escenarios de distintos países, el artista eligió regresar exactamente al punto donde comenzó todo.

De La Velada 6 a González Catán

El lanzamiento adquiere además un significado especial por el momento en el que llega. Hace apenas unos días, Lit Killah se consagró campeón de La Velada 6, un evento seguido por millones de personas alrededor del mundo.

El contraste no pasó desapercibido: después de vivir uno de los momentos de mayor exposición de su carrera, el artista decidió volver a las calles de su barrio y recordar quién era antes de que su nombre se hiciera conocido.

Lit Killah entró junto a Tiago PZK y derrotó a Kidd Keo en la Velada del Año 6.

En ese sentido, “G CATAN” no está construida alrededor del éxito, sino de todo lo que ocurrió antes. La canción habla de las raíces, de quienes estuvieron desde el comienzo y de un recorrido que llevó a aquel pibe que soñaba con vivir de la música hasta convertirse en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.

Con este lanzamiento, Lit Killah presenta una faceta mucho más personal y reflexiva de su carrera. “G CATAN” es, en definitiva, una vuelta a casa y un homenaje a ese lugar que, pese a todo lo que cambió desde sus primeros pasos, todavía forma parte de quién es.