Lit Killah regresó a donde todo empezó para lanzar "G CATAN", su canción más personal
El artista volvió al barrio donde creció para presentar un tema que homenajea sus raíces, sus primeros pasos en la música y el camino que recorrió.
Durante los últimos días, Lit Killah había llamado la atención de sus seguidores con una serie de imágenes que lo mostraban caminando por las calles de González Catán. Sin anuncios ni explicaciones, el artista volvió a recorrer los lugares que marcaron su infancia y adolescencia, mientras en redes sociales comenzaban las especulaciones sobre el motivo de su regreso.
Ahora se conoció la respuesta: el músico presentó “G CATAN”, una canción dedicada al barrio que lo vio crecer y que ocupa un lugar fundamental en su historia. El lanzamiento representa un regreso a sus raíces y una manera de poner en palabras todo aquello que estuvo antes de la fama.
El tema funciona como un homenaje a las calles, las personas y las experiencias que construyeron la identidad artística de Lit Killah. Fue allí donde comenzó a escribir sus primeras barras, a improvisar y a descubrir que la música podía convertirse en el camino que cambiaría su vida.
El barrio que aparece en el videoclip
La conexión con González Catán también atraviesa el videoclip de “G CATAN”, que fue grabado íntegramente en el barrio. Lejos de grandes escenografías o producciones artificiales, Lit decidió mostrar los lugares reales que forman parte de su historia.
Las esquinas, las plazas y distintos rincones de la zona se convierten en protagonistas de las imágenes, acompañando el relato de un joven que soñaba con llegar lejos y que, con el paso de los años, terminó construyendo una carrera con alcance internacional.
Después de encabezar rankings, acumular cientos de millones de reproducciones, colaborar con algunos de los nombres más importantes de la música urbana y presentarse en escenarios de distintos países, el artista eligió regresar exactamente al punto donde comenzó todo.
De La Velada 6 a González Catán
El lanzamiento adquiere además un significado especial por el momento en el que llega. Hace apenas unos días, Lit Killah se consagró campeón de La Velada 6, un evento seguido por millones de personas alrededor del mundo.
El contraste no pasó desapercibido: después de vivir uno de los momentos de mayor exposición de su carrera, el artista decidió volver a las calles de su barrio y recordar quién era antes de que su nombre se hiciera conocido.
En ese sentido, “G CATAN” no está construida alrededor del éxito, sino de todo lo que ocurrió antes. La canción habla de las raíces, de quienes estuvieron desde el comienzo y de un recorrido que llevó a aquel pibe que soñaba con vivir de la música hasta convertirse en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.
Con este lanzamiento, Lit Killah presenta una faceta mucho más personal y reflexiva de su carrera. “G CATAN” es, en definitiva, una vuelta a casa y un homenaje a ese lugar que, pese a todo lo que cambió desde sus primeros pasos, todavía forma parte de quién es.
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