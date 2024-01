La esposa de Litto Nebbia rompió el silencio sobre la salud del cantautor

“Lo que me dijo Alexandra De Luca fue que obviamente su marido está en plena recuperación después de lo que le pasó pero que por suerte ya no está en silla de ruedas, me parecía bien aclarar esto porque después de lo que pasó acá en este programa se ha viralizado la novedad negativa del intérprete y qué mejor que dar buenas noticias”, contó el periodista.

Qué dijo la esposa de Litto Nebbia sobre la salud del cantautor

Y agregó: “Alexandra me atendió muy generosamente para darme detalles de cómo está Litto hoy y ahora te voy a decir lo que me dijo pero quería aclarar esto que te acabo de contar”.

“Está rengueando y caminando de a poco, tiene la mano jorobada y no de ánimo todavía en hacer notas”, empezó diciendo Alexandra en la comunicación con el presentador.

Y expresó: “Está muy encerrado en su actitud de salir adelante, la fortaleza de él fue tremenda”.

“Desde el primer momento tuvo un espíritu envidiable y lo están cuidando mucho en su familia, tiene una persona que viene una hora y media por día a ayudarlo”, concluyó la mujer.