Lizy Tagliani reveló la propuesta que les hizo a las madres del jardín de su hijo en plena polémica

Conmovida por la situación, Lizy rompió el silencio en el programa "A la Barbarossa" (Telefe), donde no solo desmintió todo, sino que también relató cómo enfrentó el tema con otras madres del jardín donde va su hijo adoptivo: “Yo no entiendo por qué quieren hacerme tanto daño. Si de verdad hubiera algo, ¿por qué no lo dijeron cuando inicié el proceso de adopción?", comenzó indicando.

Y agregó: "Solo quiero que mi hijo crezca con amor, con alegría, y que se sienta orgulloso del apellido que lleva. Les escribí a las mamás en el chat del jardín y les ofrecí sacar al nene del colegio si eso las hacía sentir más tranquilas”, confesó entre lágrimas.

En la misma línea, remarcó: “Si Viviana creía que yo era capaz de hacer algo así y se lo guardó, entonces es cómplice. En tres días tengo la audiencia que define si la adopción se vuelve definitiva, y me da miedo que me lo saquen y termine en un hogar”.

lizy tagliani

De acuerdo a lo que comentó Nancy Pazos en el mismo ciclo, las madres del colegio le transmitieron su apoyo a Lizy y destacaron que el nene tuvo un cambio emocional muy positivo desde que comenzó las clases.

Tal como había anticipado, Viviana Canosa presentó una denuncia formal en Comodoro Py, señalando a Lizy y a otras figuras del espectáculo por supuesta vinculación con una red de trata. Lo hizo un día antes de lo anunciado y la respuesta de Tagliani no se hizo esperar: “Jamás abusé de un chico ni robé nada. No hay evidencia porque nada de eso pasó. Me están armando una cama para arruinarme la vida. Todo lo que dicen van a tener que probarlo. No tengo ninguna relación con lo que se me imputa, y mucho menos con cuestiones que involucran menores”, declaró frente a la radio donde trabaja.

La actual figura de La Peña de Morfi también expresó lo profundo que le afecta este escándalo: “Lo que está en juego es mi nombre, mi integridad, mi familia. Estamos hablando de un bebé que salió de un hogar y que ahora corre peligro. Si vos sabías que era pedófila, ¿por qué no lo denunciaste en el momento en que se enteraron de que estaba por adoptar? ¿Por qué permitieron que un juez, psicólogos y asistentes sociales me entreguen un niño?”, planteó con impotencia.

Para cerrar, dejó en claro que seguirá firme con sus compromisos laborales: “No voy a dejar nada. Sigo con todos mis trabajos porque, por suerte, quienes me contratan confían en mí, y el público también. Y voy a dar todas las explicaciones que tenga que dar”.