Filoso comentario de Lizy Tagliani sobre Karina La Princesita: "Solo habla para..."

lizzy rol karina la mascara

“Te juro por mi mamá que de verdad no sabemos quiénes están”, le reconoció la humorista al conductor. Aunque admitió: “A veces tengo sospechas, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito por adivinar nunca”.

En ese sentido, confesó entre risas: “Si hay alguien que yo me imagino, como lo quiero tanto, no quiero decirlo para que no se vaya y, entonces, invento a otro”. “Igual que Karina, que dijo 'Ángela Leiva' y chau, la eliminó”, acotó divertido Jey.

En ese momento, sorprendió el comentario de Tagliani, quien muy filosa, apuntó: “Encima está callada, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente”.