La foto retro de Lizy Tagliani: "Rubia y sin desarrollar las chichis"

En su cuenta de Instagram, subió una foto suya de hace algunos años atrás durante su adolescencia y escribió: "Rubia y sin desarrollar las chichis, jajajaja". La imagen la muestra tiempo antes de su transición, con el pelo corto, teñida de rubia y vestida informalmente con una remera blanca estampada.

lizy tagliani retro.jpg

Lizy Tagliani nunca tuvo pudor al hablar de su pasado como Luis y sus seguidores la bancaron como siempre. Hace un tiempo atrás, contó cuál es la relación con su cuerpo: "Nunca sentí que tenía una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, nunca sentí que nací en el cuerpo equivocado".

Y agregó: "Conozco cada parte de mi cuerpo perfectamente y no me importa lo que piense el resto. El que no se va a meter en mi cama no me importa que sepa qué tengo entre las piernas, ni lo que tengo cuando me desnudo. Las mujeres somos mujeres y punto", cerró.

"Nunca le escribo a nadie, pero me pareces tan honesta, tan real, tan vos que no das duda de cómo sos", "Te amo Lizzi... amo que seas auténtica y sincera" y "Sos una genia... pureza absoluta", fueron algunos de los mensajes que recibió.