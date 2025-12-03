Vuelve la Fiesta Nacional de la Confluencia: qué artistas estarán

Embed - Fiesta Nacional de la Confluencia on Instagram: "¡¡Este verano despierta la Isla!! 5,6,7 y 8 de Febrero Isla 132 - Neuquen Capital Muy pronto vas a poder acceder al Pase Confluencia en @entradauno , con beneficios exclusivos para vivir cada día al máximo. LINE UP COMPLETO: @angelatorres @bersuitok @rip.dillom @femigangsta @fmk @kapangasok karinalaprincesita @laberisooficial @lajoaqui @lautygramcito @lucianopereyraoficial @luckra @migrantes @notevagustaroficial @fervazquez @rozeoficialok @tizishi @trueno @tuli_acosta" View this post on Instagram

El line up fue presentado en un evento oficial realizado en la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido. Además, reunió a destacadas personalidades de la cultura, el turismo y la industria del entretenimiento. La jornada marcó el puntapié inicial de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, ratificando su crecimiento y proyección nacional.