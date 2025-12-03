Vuelve la Fiesta Nacional de la Confluencia: qué artistas estarán
Neuquén anunció la 13ª edición del evento que reúne a grandes artistas y se estará llevando a cabo del 5 al 8 de febrero.
Vuelve la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento que reúne a miles de personas en torno a la música, la cultura y la energía del sur. Serán cuatro días a pura música que harán vibrar a todo el público.
El festival se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero frente al río Limay, en Neuquén. La ciudad ya se prepara para recibir a visitantes de todo el país durante estos cuatro días de fiesta.
Con un line up explosivo y para todos los gustos, esta nueva edición reúne a las grandes figuras de la música nacional dentro de ellos No Te Va Gustar, Trueno, Luciano Pereyra, Luck Ra, Angela Torres, Karina, Dillom, La Beriso que se encontrarán dentro de las cuatro noches que prometen ser inolvidables, junto artistas como la joaqui, fmk, Bersuit, Femi, Roze, Kapanga entre otros, que aportarán estilos, generaciones y energía diversa al escenario mayor. Además, a la fiesta suma, Rombai, Migrantes, tizishi, Lauty Gram y Tuli, completando una grilla potente, federal y vibrante que hará latir a Neuquén como nunca.
LINE UP OFICIAL
ANGELA TORRES - BERSUIT - DILLOM - FEMI - FMK - KAPANGA - KARINA - LA BERISO - LA JOAQUI - LAUTYGRAM - LUCIANO PEREYRA - LUCK RA - MIGRANTES - NO TE VA GUSTAR - ROMBAI - ROZE - TIZISHI - TRUENO - TULI
El line up fue presentado en un evento oficial realizado en la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido. Además, reunió a destacadas personalidades de la cultura, el turismo y la industria del entretenimiento. La jornada marcó el puntapié inicial de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, ratificando su crecimiento y proyección nacional.
Con esta presentación, la Ciudad de Neuquén vuelve a posicionarse como uno de los grandes epicentros culturales del verano argentino. La Fiesta Nacional de la Confluencia renueva su compromiso con el público, ofreciendo un festival de calidad, diverso y federal, que cada año convoca a miles de personas y consolida a la región como destino artístico y turístico de referencia.
