Lola Latorre habló tras dar positivo de alcoholemia: "De los errores se aprende"

“Hice lo que cualquiera en mi caso hubiera hecho, tampoco es ningún mérito. Soy grande, tengo 24 años, por más de que parezca más chiquita tal vez, me tomé una copa, fuimos a comer y después salimos un rato. Me volví más temprano porque al día siguiente iba a buscar a mi novio a Ezeiza“, remarcó la modelo.

Lola Latorre alcoholemia

“Jamás pensé que me iba a dar positivo un test de alcoholemia porque no soy una persona que suele tomar mucho, no me gusta mucho el alcohol, creo que tomo más forzada por la situación de salir”, siguió diciendo.

“No estaba borracha y jamás me imaginé, sé que uno borracho no se debe subir al auto, eso puede causar muchas cosas que no están buenas. Yo soy una persona responsable, vivo lejos, ando de acá para allá todo el tiempo”, dijo contundente la streamer al respecto.

Para termina con el tema y dejar en claro lo que sucedió, Lola Latorre reflexionó sobre el suceso: “No debería haberlo hecho, pero bueno, como dije recién, de los errores se aprende, así que en el momento me hice cargo, me bajé del auto, lo entregué. Y cuando lo tuve que ir a buscar, lo busqué”.