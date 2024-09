Lollapalooza Argentina 2025: el line up confirmado

El lineup completo del Lollapalooza Argentina 2025

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL, Tan Bionica, WOS, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, Central Norte Crew: BRYCHTTA + METAL 2MG + ETTA, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan Lopez, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, La Cintia.

Lollapalooza Argentina 2025: entradas y precios

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2025 están a la venta únicamente a través de AllAccess

-3 Day Pass (pase para los tres días)

Preventa 4

$220.000

-3 Day Pass + Plus (pase para los tres días + ingreso a sectores exclusivos)

Preventa 5 – Plus

$372.000

-3 Day Pass Lolla Lounge (pase para los tres días + acceso a la zona de Lounge y Terrazas)

Preventa 5 – Lolla Lounge

$ 600.000