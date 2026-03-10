Cuánto cuesta comer y beber en el Lollapalooza Argentina 2026: los precios dentro del festival
Comidas desde $15.000 y bebidas desde $8.000: estos son los precios para comer y tomar dentro del Lollapalooza Argentina.
El Lollapalooza Argentina vuelve este fin de semana al Hipódromo de San Isidro con tres jornadas de música y una enorme oferta gastronómica para los miles de asistentes que llegan cada día al predio.
Como ocurre en cada edición, el festival también se destaca por la gran cantidad de puestos de comida y bebida, con propuestas para todos los gustos. Sin embargo, quienes asistan deberán tener en cuenta los valores que se manejan dentro del evento.
Los precios para comer y tomar en el Lollapalooza 2026
Según la información difundida por la organización y los stands gastronómicos, los valores de referencia dentro del festival son los siguientes:
- Almuerzos y cenas: desde $15.000
- Bebidas: desde $8.000
- Café y limonadas: desde $6.000
- Snacks: desde $3.000
Los precios pueden variar según el puesto y el tipo de producto, pero esos son los valores mínimos que se manejan dentro del predio.
Qué se puede comer en el Lollapalooza
Además de los shows de artistas internacionales y locales, el festival también ofrece una amplia variedad gastronómica con propuestas de distintas partes del mundo.
Entre los puestos disponibles se pueden encontrar opciones como:
- hamburguesas
- milanesas
- empanadas
- pollo
- pizzas de distintos estilos
- tostados
- panchos
- helados
- comida asiática
- crepes
- pastas
- papas fritas
- carne argentina
- tapas
- churros
- tacos
También habrá alternativas específicas para distintos tipos de dietas, como comida vegana y sin gluten, además de puestos de helados, tés fríos, bebidas y postres.
