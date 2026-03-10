Cuánto cuesta comer y beber en el Lollapalooza Argentina 2026: los precios dentro del festival

lollapalooza commida

Qué se puede comer en el Lollapalooza

Además de los shows de artistas internacionales y locales, el festival también ofrece una amplia variedad gastronómica con propuestas de distintas partes del mundo.

Entre los puestos disponibles se pueden encontrar opciones como:

hamburguesas

milanesas

empanadas

pollo

pizzas de distintos estilos

tostados

panchos

helados

comida asiática

crepes

pastas

papas fritas

carne argentina

tapas

churros

tacos

También habrá alternativas específicas para distintos tipos de dietas, como comida vegana y sin gluten, además de puestos de helados, tés fríos, bebidas y postres.