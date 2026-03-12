Andrés Calamaro agotó el Arena de Buenos Aires y sumó una nueva fecha
El músico vendió todas las entradas para su primer show en el Arena de Buenos Aires y debió agregar otra función por la alta demanda.
El regreso de Andrés Calamaro a los escenarios porteños volvió a demostrar su fuerte poder de convocatoria. El músico logró agotar en pocas horas las entradas para su presentación en el Arena de Buenos Aires, lo que obligó a los organizadores a sumar una segunda función ante la gran demanda del público.
El recital forma parte de la gira “Como Cantor”, con la que el exlíder de Los Rodríguez recorre distintas ciudades repasando clásicos de su extensa carrera y versiones de canciones del cancionero popular que forman parte de su repertorio actual. La primera fecha anunciada se vendió rápidamente, confirmando que el artista mantiene intacta su convocatoria en la capital argentina.
Frente a la velocidad con la que se agotaron los tickets, la producción decidió sumar un nuevo show en el mismo escenario, permitiendo que más fanáticos puedan ver al cantante en vivo. De esta manera, el músico volverá a presentarse en el Arena de Buenos Aires con dos noches consecutivas que prometen convertirse en uno de los eventos musicales más convocantes del calendario.
Con una trayectoria que atraviesa más de cuatro décadas y discos fundamentales del rock en español, Calamaro sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la escena. A lo largo de los años firmó álbumes emblemáticos como Alta Suciedad, Honestidad Brutal y El Salmón, trabajos que consolidaron su lugar dentro de la historia del rock latino.
El nuevo paso por el Arena de Buenos Aires confirma que, pese al paso del tiempo, el “Salmón” mantiene un vínculo fuerte con su público, capaz de agotar uno de los recintos más importantes de la ciudad en cuestión de horas. Con una segunda fecha ya confirmada, todo indica que el entusiasmo por verlo en vivo sigue tan vigente como siempre.
