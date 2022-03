Lollapalooza, Día 3: Foo Fighters y la parafernalia del rock de estadios

lolapalooza dia 3

Otro aspecto que no pasa desapercibido es el alto nivel de previsibilidad del repertorio de un grupo que lleva cinco shows en nuestro país en los últimos 10 años. A excepción de las acertadas elecciones de “Times Like These” como apertura después de una pandemia que azotó al mundo y el final apropiado con “Everlong”, el desarrollo del concierto invita a pensar que el grupo podría hacer algo más para que el show no deje la sensación de ser una película que ya vimos.

Más temprano en el escenario Samsung, Babasónicos ofreció un concierto de 20 temas que fue de menor a mayor superando algunos problemas de sonido en los primeros temas, que fue compuesto casi íntegramente por canciones del actual milenio (“Desfachatados” fue el único guiño a los noventas) y en el que vale destacar promediando el set una bellísima versión de “La Izquierda de la Noche”, quizás a modo de preámbulo de la inminente salida de un nuevo sencillo llamado “Bye Bye”, que también le da nombre a su próxima gira, mientras se espera la salida del disco sucesor de “Discutible”.

Si Duki y WOS hicieron de las suyas el viernes y Nicki Nicole pisó fuerte el sábado, mención especial merece la actuación de Tiago PZK. "Es mi primer show en Argentina la puta madre. Hace un año no estaba en ningún lado y ahora estoy acá con ustedes”, expresó emocionado el joven artista de Monte Grande. Si estaba nervioso no se notó: empezó tomando por asalto el escenario encapuchado y a partir de allí hilvanó una tras otra sus frescas pero ya populares canciones, con puntos altos en la interpretación de “Sola”, su primer tema inspirado en la historia de violencia de género sufrida por su madre, y la Sesión #48 que grabó junto a uno de los productores del momento, Bizarrap.