Ganó Los 8 escalones del millón y conmovió a todos al hablar de su dura historia de vida

“Y estuve en tratamiento hasta octubre”, recordó Ayelén a continuación, para luego agregar con una cuota de humor: “El look no es a propósito sino porque me está creciendo el pelo”.

Luego, la madre de Fede Bal quiso saber: “‘¿En pandemia fue esto?”. “Sí, 2021. Fue duro”, admitió la concursante con total honestidad. “Y miraba el programa en la clínica todas las noches. Tenía un tratamiento bastante invasivo porque estaba internada cinco días con la quimio”, destacó la joven.

¡A DISFRUTARLO! Ayelén ganó 1 millón de pesos en "Los 8 escalones del millón"

En este sentido, Ayelén sumó: “Esperaba el momento a la noche porque me distraía”, sobre la importancia que tuvo Los 8 escalones del millón en el difícil momento de su vida.

“Así que miraba el programa. Creo que en ese momento todavía no estaba a la tarde, pero me distraía con Barassi y con el programa a la noche. Competía con mi papá que me hacía la segunda en la clínica”, compartió la participante.

Antes de dar el tema por finalizado, Ayelén bromeó: “En casa tengo como 50 millones, pero acá es otra cosa”. Al oír sus palabras, Carmen la felicitó por haberse repuesto de aquella compleja situación de salud y la joven reflexionó: “Ahora disfruto todo”. “Siempre para adelante”, cerró.