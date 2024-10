Los 9 requisitos que publicó Wanda Nara para volverse a enamorar

"Soltera, hasta que llegue Don...", se puede leer en la primera publicación que la mediática reposteó en sus historias. Acto seguido, continuó con otra imagen en la que plantea una lista de los nueve requisitos que un hombre debe cumplir para tener la oportunidad de conquistarla.

Wanda Nara soltera.jpg

De hecho, la segunda historia fue lo que realmente dio que hablar, dado que allí Wanda especificaba los nueve requisitos que un hombre debe cumplir para ser considerado el ideal ante su corazón, cuerpo y alma. Las expectativas de la empresaria tiene aspectos que no solo tienen que ver con la atención y el cuidado, sino también gestos románticos y sobre todo estar dispuesto a dialogar ante cualquier diferencia que pueda existir.

“Quiero que me acompañes”, dice la primera de sus condiciones. Y continúa con otras frases que a Wanda le gustaría que le dijera aquel hombre: “Sal, te traje algo. Puedo ir a verte, te extraño. Te dedico esta canción. Te ves muy bonita. Me encanta hacerte reír. Vi esto y pensé en ti. No quiero que estés así, vamos a hablar. ¿Te puedo llamar?”.

Wanda Nara requisitos.jpg

Algo que llamó la atención de los internautas es que Wanda y Mauro Icardi dejaron de seguirse en redes sociales, lo que algunos interpretaron como una señal definitiva del final de su relación. Por su parte, en sus publicaciones más recientes, la empresaria lanzó indirectas hacia L-Gante, con quien tuvo un ida y vuelta mediático que suscitó especulaciones sobre un posible romance. Pese a esto, en sus últimas declaraciones, quedó claro que la empresaria está enfocada en sus proyectos, su familia y sus amigos, evitando los conflictos amorosos que pudieran surgir.