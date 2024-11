Los ardientes comentarios entre Rolando Barbano y Marina Calabró en redes sociales

Ahí, el periodista comentó: "Uff lo buena que estás che. Que feliz me hace la reaparición en vida del ombligo", recibiendo como respuesta: "Todo tuyo mi amor. El ombligo is alive (está vivo)". Esta no fue la única vez que Calabró se tomó una foto en ese mismo lugar, por eso su pareja manifestó: "Esa baranda merece una buena lustrada, señora".

comentarios calabro barbano.jpg

En otros posteos, Rolando dejó comentarios como: "Me impacta como prendés fuego la humilde puerta de la cochera", lo que la politóloga ha definido posible por el "Rolando Effect".

"Este lomo a la pimienta es un escándalo", es otra de las frases que se pueden leer en los posteos que hace Marina Calabró en Instagram.

Finalmente, se viralizó otro comentario de Rolando Barbano en una foto donde Calabó llevaba puestos lentes de sol: "Pero amor, las gafas de sol en interior son un quemo. ¿Tuviste una mala noche?". Entonces, ella dejó ver que habían pasado una gran jornada nocturna juntos: "Tuve una noche tan fabulosa que necesito gafas".