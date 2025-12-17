Los hijos de Rob y Michele Reiner rompieron el silencio tras el asesinato de sus padres: "No hay palabras"

"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, señalaron los hermanos en su declaración pública, valorando el afecto recibido en estas horas críticas.

rob reiner esposa Rob Reiner y su esposa.

Sin embargo, el eje central de su mensaje fue un llamado a la mesura y al cuidado de la memoria de los fallecidos. En un contexto donde los detalles del caso judicial contra su hermano Nick dominan la agenda mediática, los hijos de Rob y Michele instaron a la opinión pública a actuar con sensibilidad:

"Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíble vida que vivieron y el amor que se dieron”, concluyeron, cerrando así un testimonio que busca proteger la dignidad de su familia frente a la devastación.