Los memes por la descoordinada coreografía de Gran Hermano

Lo cierto es que la coreografía no era nada fácil y ya había generado algunas tensiones en la casa durante los ensayos. Y no salió muy coordinada, al punto tal que el conductor Santiago del Moro se las hizo repetir dos veces más antes de abrir una encuesta para que sea el público el que decida si obtenían o no el presupuesto completo.

Fue así que en las redes sociales explotaron con todo tipo de reacciones y memes, burlándose de lo que fue la coreografía de los "hermanitos".

Memes por la coreografía en Gran Hermano

Preocupación y cambios en Telefe por el bajo rating de Gran Hermano: se adelanta la vuelta de otro reality

Gran Hermano 2025 está que arde adentro de la casa, pero al parecer no termina de cautivar a los televidentes ya que las cifras de rating preocupan a Telefe, que entonces está estudiando adelantar la vuelta de uno de sus últimos realitys más exitosos.

Las anteriores dos ediciones de la casa más famosa del país habían tenido récord de audiencia. Algunos creen que la cercanía entre el último y este nuevo programa pudieron bajar las expectativas de los televidentes.

Lo cierto es que actualmente el rating de GH viene estancado, con alguna que otra noche con picos de 12 puntos, buenas cifras para la TV argentina en general, pero muy por debajo de los 20 y pico que hacía de la mano de Furia o de Alfa, entre otros.

En este marco, de acuerdo con el periodista Nacho Rodríguez, las autoridades del canal de las pelotas parecen no estar conformes y por eso estudian cambiar la estrategia y adelantar la "salida a la cancha" de otros de sus tanques recientes: Mastercheff.