Los memes por la pelea Yao Cabrera vs Tomás Holder

La contienda duró apenas unos instantes, y las redes no perdonaron a ninguno de los dos: hubo burlas para el ex Gran Hermano, ya que además de perder, el uruguayo y su mamá Gisela Gordillo estarían en una relación; y también hubo quejas, ya que varios usarios consideraron que estaba todo armado.

Los memes por el nocaut de Yao Cabrera a Tomás Holder

holder se fue así de la pelea contra yao cabrera, el hijo de la gran puta, hizo que mas de 20 mil personas pagaran una entrada al re pedo, que pedazo de forro, ademas le garcharon a la vieja al pedazo de boludin pic.twitter.com/EPpiBLmTpD — Batallita (@LeedsUFCARG) October 14, 2024

*Yao Cabrera estira la mano*



automáticamente Holder: pic.twitter.com/ei3WH7VCWC — (@emartingol) October 14, 2024

holder y yao cabrera despues de pelear (no importa quien gano) pic.twitter.com/Dfluc0V7oO — manu (@manugprofe) October 14, 2024

Holder después de perder a los 20 segundos con Yao Cabrera :pic.twitter.com/aKSSY8sFYV — Esteban Fulanito (@EstebanFulanito) October 14, 2024

El nocaut de Yao Cabrera a Holder pic.twitter.com/m4eJf8tMxW — PEPE (@soyunargento) October 14, 2024

"Noo,holder tenia la oportunidad de bajarle los dientes a yao cabrera por meterse con su vieja"



Holder llegando a su casa pic.twitter.com/JirsjJchm9 — mi señora perdió el bebe por culpa de chiqui tapia (@Walter28273521) October 14, 2024

Dignisimo lo de Holder carajo pic.twitter.com/1c6XPAmUXC — Drozd (@DrozdStg) October 14, 2024

Yao Cabrera llegó al Gran Rex acompañado por la mamá de Holder

Para sumar un condimento más a la contienda, el siempre controvertido Yao Cabrera anunció recientemente estar en pareja con Gisela Gordillo, la madre de Holder. "Llegamos al Gran Rex. Yo te quiero decir que estás muy linda y estas flores son para vos", dijo en un video que no tardó en volverse viral este domingo antes del enfrentamiento.

"No solo a tu mamá me como hoy", había dicho el uruguayo en otro video publicado este mismo domingo, en el marco de la previa de la pelea. Y lamentablemente para el ex Gran Hermano, el creador de contenido terminó ganando la contienda.

Cartelera de "La Gran Pelea": las peleas, una por una

Yao Cabrera vs. Tomas Holder

L-Gante vs. HDR

Licha Navarro vs. Wandi

Gonzalo “El Patón” Basile vs. Julio Pitbull

Cris Pierri vs. Roy

Nani Dimaio vs. Nahu Senger

Brandon vs. Mariano Nahuel Valenzuela

Escobeditto vs. Matías “El rey de la balanza”

La Pinky vs. Flor Figola