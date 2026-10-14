"Los niños mienten también": repudian a Tamara Paganini por sus dichos sobre el relato de Valentín Yankelevich

"No es muy difícil manipular a los niños también para que digan cosas. Por más de que haya cámaras y todo lo que vos quieras, hay cosas que...", agregó el coconductor del espacio.

Las declaraciones de Paganini no tardaron en viralizarse y generar una fuerte ola de rechazo, principalmente por la liviandad a la hora de abordar una temática tan delicada como la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, desacreditando el testimonio de un joven que decidió contar el infierno que le tocó atravesar durante su niñez.