"Los niños mienten también": repudian a Tamara Paganini por sus dichos sobre el relato de Valentín Yankelevich
La ex Gran Hermano llamó a "descreer de todo", mientras que su compañero sustuvo que "no es difícil manipular a los chicos".
El desgarrador relato de Valentín Yankelevich continúa generando profundas repercusiones en el ambiente del espectáculo, Sin embargo, en las últimas horas se sumó una intensa controversia por las polémicas declaraciones de la ex Gran Hermano Tamara Paganini, quien cuestionó públicamente la veracidad de los hechos y desató un repudio generalizado en redes sociales.
El joven piloto de TC 2000 rompió el silencio al revelar que sufrió violencia física y emocional por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia tras la muerte de Romina Yan
En tanto, durante una emisión en vivo que no tardó en llegar a las redes sociales, Paganini se refirió a la denuncia mediática que salpica al viudo de Romina Yan con un tono incrédulo que encendió las alarmas de la audiencia.
"Que el marido de Romina Yan los maltrataba a los nenes, que los nenes se fueron a vivir con el abuelo porque él los maltrataba y qué sé yo. Yo, la verdad chicos, descreo de todo... No puedo aseverar que eso es verdad y bueno, pero '¿qué, los niños van a mentir?'. Sí, claro, los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé... porque es re fácil decir '¿viste lo que hizo este?'. Después de seis años resulta que 'se habían equivocado' y ya está, le cagaron la vida. Chicos, descrean de todo", lanzó ante el micrófono.
Fuerte rechazo a los dichos de Tamara Paganini sobre Valentín Yankelevich
Lejos de ponerle un freno o matizar sus palabras, su compañero de ciclo respaldó la postura de la exmediática, abonando la hipótesis de la manipulación familiar.
"No es muy difícil manipular a los niños también para que digan cosas. Por más de que haya cámaras y todo lo que vos quieras, hay cosas que...", agregó el coconductor del espacio.
Las declaraciones de Paganini no tardaron en viralizarse y generar una fuerte ola de rechazo, principalmente por la liviandad a la hora de abordar una temática tan delicada como la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, desacreditando el testimonio de un joven que decidió contar el infierno que le tocó atravesar durante su niñez.
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