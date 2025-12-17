Los Rolling Stones cancelaron su gira por el estado de Keith Richards: qué le pasa al legendario guitarrista
La mítica banda de rock hubiese vuelto a los escenarios después de vender más de un millón de entradas en 2024. Los detalles de su pelea.
El universo del rock ha recibido una noticia agridulce. Los Rolling Stones han tomado la determinación de cancelar, al menos de manera temporal, su esperada gira por el Reino Unido y Europa proyectada para el año 2026. Este tour representaba el regreso triunfal de "Sus Satánicas Majestades" al viejo continente tras el arrollador éxito del Hackney Diamonds Tour, la gira que durante 2024 recorrió los Estados Unidos con cifras récord de casi un millón de entradas vendidas.
La decisión de dar marcha atrás con los conciertos no responde a una falta de interés comercial, sino a la realidad biológica de sus integrantes. Según informó el periódico británico The Sun, el núcleo del conflicto surgió durante las etapas de planificación para el verano europeo. Keith Richards, quien celebra sus 82 años este jueves 18 de diciembre, manifestó a sus compañeros Mick Jagger (82) y Ronnie Wood (78) su imposibilidad de afrontar el desgaste que conlleva un tour de tales dimensiones.
A pesar de que los grandes promotores de la industria ya estaban barajando plazas y fechas tentativas para la próxima temporada estival, la evaluación interna del grupo fue más cautelosa. Una fuente cercana a la banda explicó al citado medio: “Había grandes promotores proponiendo fechas y ciudades para el próximo verano, pero cuando se sentaron a discutirlo seriamente, Keith (Richards) sintió que no estaba en condiciones de afrontar un tour de estadios durante más de cuatro meses”.
Esta no es la primera vez que la agrupación intenta coordinar un regreso a los escenarios que finalmente se ve truncado por cuestiones logísticas o de salud. De hecho, se confirmó que “la banda ya había evaluado salir de gira a comienzos de este año, pero tampoco logró hacerlo viable". Ante la desilusión del público, un vocero del grupo intentó llevar calma: "Es duro para los fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos”.
Si bien los escenarios deberán esperar, el trabajo creativo no se detiene. Ronnie Wood ya había anticipado en septiembre que, mientras aguardaban la confirmación de la gira, el grupo se encontraba sumergido en los procesos de grabación de un nuevo disco en los históricos Metropolis Studios de Chiswick, ubicados al oeste de Londres.
Wood fue categórico respecto al progreso de estas sesiones: “Van a tener música nueva de los Rolling Stones el año que viene. El disco está casi terminado”, aseguró el guitarrista, confirmando que la productividad de la banda sigue intacta tras el lanzamiento en 2023 de Hackney Diamonds. Aquel álbum rompió una sequía de 18 años sin material original y alcanzó rápidamente el primer puesto en los rankings mundiales, impulsado por éxitos como “Angry”.
De esta manera, el 2026 se perfila como un año de contrastes para los seguidores de la banda: sin la posibilidad de verlos en estadios por el momento, pero con la garantía de que el legado sonoro de los Stones continuará expandiéndose con canciones inéditas.
