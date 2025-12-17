Los Rolling Stones cancelaron su gira por el estado de Keith Richards: qué le pasa al legendario guitarrista

Wood fue categórico respecto al progreso de estas sesiones: “Van a tener música nueva de los Rolling Stones el año que viene. El disco está casi terminado”, aseguró el guitarrista, confirmando que la productividad de la banda sigue intacta tras el lanzamiento en 2023 de Hackney Diamonds. Aquel álbum rompió una sequía de 18 años sin material original y alcanzó rápidamente el primer puesto en los rankings mundiales, impulsado por éxitos como “Angry”.

De esta manera, el 2026 se perfila como un año de contrastes para los seguidores de la banda: sin la posibilidad de verlos en estadios por el momento, pero con la garantía de que el legado sonoro de los Stones continuará expandiéndose con canciones inéditas.