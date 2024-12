Los terribles mensajes que recibió Keita Baldé tras la viralización del video con Wanda Nara

Luego, se refirió a un supuesto encuentro que su ex habría tenido con la famosa argentina en un hotel de Dubai: “Media hora después de esa llamada me envió la señora que había acompañado a mi marido durante días en Dubai, las fotos de ella junto a mi marido, con chats incluidos entre los dos”.

Tal es así que, Baldé se vio involucrado en un escándalo mediático mundial que, incluso, lo llevaron a recibir críticas de varios fanáticos turcos de Mauro Icardi. Los mismos fueron quienes se encargaron de enviarle a Keita varios mensajes en redes sociales haciéndole ofensas no solamente por engañar a su mujer, sino también por haber tenido una relación con Wanda Nara.

El hecho sucedió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 1 millón de seguidores, entre los cuales algunos se mostraron indignados por la noticia de su engaño con Wanda. Es más, algunos internautas también le mandaron imágenes a Keita Baldé de Mauro Icardi, haciendo referencia a la relación que habría arruinado.

“¿Cómo caíste? Tenías una esposa hermosa”, comentó uno de los usuarios. “¿Qué hiciste?”, le preguntaron también a Baldé. “Wanda Nara te ama” o “Mauro” fueron otros de los mensajes que se pudieron leer en el posteo que el senegalés realizó hace 3 días y por el cual recibió todo tipo de críticas.

Cabe recordar que recientemente, Yanina Latorre expuso en el programa No tiene solución (Bondi Live) la grabación que confirmaría el affaire de Keita con la ex de Icardi. “Juré no mostrarlo, pero tengo la primicia”, dijo ella por el material que le enviaron.

En ese momento, su compañero Fefe Bongiorno miró el video y quedó anonadado. “Esto nunca se vio. Es mucha intimidad”, expresó él. “Mucha... Mirá, están felices. ¿Ves? Se tira en la cama...”, comentó la panelista.