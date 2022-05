Los Tipitos y sus "Días por venir": "No hay una zona de confort para nosotros"

Los Tipitos & Vale Acevedo - Llévame

¿Existe una zona de confort de Los Tipitos?

- No. Me parece que no. Somos varios compositores. ¿Vieron el documental Get Back de los Beatles? Siempre hay mucha pulseada a la hora de meter temas. Todos componemos y todos queremos grabar la canción. Es acotado el tema. Para las 11 canciones que salen en un disco, capaz se componen 40 o 50. Por eso digo que nunca hay una zona de confort.

¿Hubo una búsqueda nueva en “Días por venir”?

- Hubo una búsqueda diferente. También desde la producción. Es una producción que hicimos los tres compositores de la banda con Tomás Vigo. Dicho con total cuidado de conceptos que para mí no se pelean, la búsqueda fue si se quiere más artística y menos comercial. Hay un equilibrio en eso. Es un sonido nuevo. Está hecho en un laboratorio. Nunca ensayamos el disco a diferencia de otras producciones. Habitualmente se graba primero la batería, que es lo más caro de la grabación. Este disco se grabó al revés. Usamos máquinas y recién cuando teníamos el audio final y las máquinas quedaban chicas llamamos al batero para que meta las baterías y Lucas Vigo Drum hizo las veces de drum doctor. Es un disco súper actual. Escribimos siempre en función de lo que nos pasa, aunque sea una historia imaginaria. La gente tiene que ver que estás vos opinando de algo.

El disco tiene una canción especial que es “Asintomático”: ¿cómo se gestó?

- Es una letra que escribió Fede (Bugallo) pensando en una rima más gauchesca. Y yo cuando empecé a tocar el piano me salió eso así de una y empecé a cantar. La letra tenía otras partes, era más larga y remataba distinto. Y de golpe apareció esta canción. Salió de una y después fui a escribir la letra final. Fede contaba que él se sentía un asintomático emocional por todas las cosas que se decían del virus y las novedades relacionadas que aparecían a cada rato, los idas y vueltas, el bombardeo mediático del número de muertos. Por ahí el porqué de la canción.

¿Las voces tienen un trabajo especial en este disco?

- Sí, fue idea de Tomás Vigo, nuestro técnico de grabación. El disco lo hicimos en el estudio que tenemos con Tomás y otro socio. Esto nos dio la libertad de probar y encarar distintas performances artísticas, como grabar seis voces una arriba de la otra sin autotune, tratando de que el coro quede afinado desde la voz para que tenga esa cosa natural. Y después Tomás hizo toda una investigación de cómo se graban las voces hoy en día, revisando las técnicas de artistas como Dua Lipa y cómo se conceptúan las partes de las canciones, con sobregrabaciones que a veces no son doblajes sino susurros que hacen al color de la voz.

El 11 de junio tocan en el teatro Broadway, en agosto en Rosario: ¿cómo viene la preparación para tocar este disco en vivo?

- Agrandamos la banda para poder recrear el disco en vivo. Va a haber dos cantantes que van a estar cantando con nosotros, dos voces femeninas, una de ellas toca guitarra acústica también. Se sumará el Turco Mokdad, que es un percusionista famoso groso que ha tocado ya con muchos artistas de primera línea, lo tenemos a Mariano Custodio en teclados. Quizás necesitemos un tecladista extra para tocar arreglos de cuerdas o arreglos de vientos, además de nosotros tres (Fede, Raúl y yo) y Martín González Puig en batería. Ocho o nueve personas más invitados.