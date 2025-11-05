Lourdes de Bandana negó que vaya a ser querellante en la causa contra su expareja
Luego de que este miércoles trascendiera el papel que tendría la cantante en el proceso que involucra a Leandro García Gómez, ella misma desmintió todo.
Una novedad que involucra a Lourdes Fernández de Bandana y que trascendió este miércoles fue difundida por todos los medios de comunicación, para luego ser desmentida por la mismísima artista: la cantante del reconocido grupo pop negó que vaya a presentarse como querellante en la causa con Leandro García Gómez, su expareja y secuestrador en un confuso episodio que tuvo lugar el pasado 23 de octubre.
La información proveniente del periodista Mauro Szeta -que posteriormente fue negada por Lourdes- tuvo especial trascendencia luego de que le dictarán prisión preventiva al acusado. Sin embargo, la artista escribió: "Esto no es cierto", en sus historias de Instagram, para echar por tierra las versiones de que jugaría un rol fundamental en el proceso contra su exnovio.
Cabe señalar que la decisión de la Justicia de dictar prisión preventiva a García Gómez responde a los cargos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. Además de mantenerlo detenido en la alcaidía de la calle Beasley 3800, el magistrado ha impuesto un embargo de $15 millones sobre el empresario.
Las lesiones que presentó Lourdes al ser rescatada
- Excoriación eritematosa en dorso de pie izquierdo data menor a 24 horas.
- Excoriación costrosa de 1 cm de largo en región superior en rodilla izquierda, con data mayor a 24 horas.
- Excoriación en tercio medio de muslo izquierdo, data mayor a 24 horas (amarillo).
- Equimosis en pierna derecha en tercio superior y en tercio inferior data mayor a 24 horas.
La resolución del juez a raíz de las contundentes pruebas
I.- DISPONER EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de LEANDRO ESTEBAN GARCÍA GÓMEZ por resultar “prima facie” autor penalmente responsable de:
- Lesiones leves por mediar por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular (sucesos acontecidos el 1 y 2 de octubre de 2025)
- Privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción (evento acontecido entre el 17 y 23 de octubre de 2025)
- Tres sucesos de amenazas coactivas.
II.- MANDAR TRABAR EMBARGO y/o dinero de sobre los bienes LEANDRO ESTEBAN GARCÍA GÓMEZ cubrir la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario