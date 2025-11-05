Lourdes de Bandana negó que vaya a ser querellante en la causa contra su expareja

Una novedad que involucra a Lourdes Fernández de Bandana y que trascendió este miércoles fue difundida por todos los medios de comunicación, para luego ser desmentida por la mismísima artista: la cantante del reconocido grupo pop negó que vaya a presentarse como querellante en la causa con Leandro García Gómez, su expareja y secuestrador en un confuso episodio que tuvo lugar el pasado 23 de octubre.