"Lu & Pau" llega a los cines: Jazmín Stuart y Lorena Vega se meten en el mundo del delito
La película dirigida por Nicanor Loreti se estrena este 27 de agosto y presenta a dos amigas dispuestas a todo para evitar que una tercera termine en prisión.
El cine argentino suma un nuevo estreno esta semana con “Lu & Pau”, la película dirigida por Nicanor Loreti que reúne a Jazmín Stuart y Lorena Vega en una historia donde la amistad, el delito y la comedia se mezclan desde el comienzo.
Luego de su paso por la última edición del BAFICI, la película llega a los cines argentinos este jueves 27 de agosto con dos mujeres como protagonistas de una aventura criminal en la que casi nada sale como estaba previsto.
¿De qué trata "Lu & Pau"?
Jessi está a punto de recibir una condena de diez años de prisión. Para evitarlo, Lu y Pau, su mejor amiga y su hermana, arman un plan bastante particular: asaltar tres financieras durante un mismo día, conseguir los dólares necesarios y sobornar al fiscal.
A partir de ahí comienzan los robos, las malas decisiones y una serie de problemas que complican todavía más una situación que ya era difícil desde el comienzo.
Stuart y Vega consiguen que sus personajes caigan bien rápidamente y la química entre ambas termina siendo uno de los puntos fuertes de la película. Por momentos, algunos rasgos marginales de Lu y Pau parecen demasiado marcados, pero es justamente cuando las dos están juntas donde la propuesta mejor funciona.
También hay algo interesante en el lugar que ocupan las mujeres dentro de la historia. Son ellas las que manejan, roban, desean, se equivocan y llevan la acción hacia adelante, mientras que los hombres quedan muchas veces relegados a objetos de deseo o personajes bastante poco queribles.
Es difícil no encontrar puntos de contacto con “Thelma & Louise”, aunque Loreti lleva esa idea hacia un terreno propio, con códigos, formas de hablar y un humor reconociblemente argentinos.
Nicanor Loreti vuelve al cine de género
Director de “Kryptonita”, “Diablo” y “Punto rojo”, Loreti vuelve a mezclar el policial con la comedia, dos géneros que esta vez pone al servicio de la dupla Stuart-Vega.
Filmada en Misiones y con Demián Salomón y Paula Manzone completando el elenco principal, “Lu & Pau” se estrena este jueves 27 de agosto en los cines argentinos.
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