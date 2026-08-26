"Lu & Pau" llega a los cines: Jazmín Stuart y Lorena Vega se meten en el mundo del delito

También hay algo interesante en el lugar que ocupan las mujeres dentro de la historia. Son ellas las que manejan, roban, desean, se equivocan y llevan la acción hacia adelante, mientras que los hombres quedan muchas veces relegados a objetos de deseo o personajes bastante poco queribles.

Es difícil no encontrar puntos de contacto con “Thelma & Louise”, aunque Loreti lleva esa idea hacia un terreno propio, con códigos, formas de hablar y un humor reconociblemente argentinos.

Nicanor Loreti vuelve al cine de género

Director de “Kryptonita”, “Diablo” y “Punto rojo”, Loreti vuelve a mezclar el policial con la comedia, dos géneros que esta vez pone al servicio de la dupla Stuart-Vega.

Filmada en Misiones y con Demián Salomón y Paula Manzone completando el elenco principal, “Lu & Pau” se estrena este jueves 27 de agosto en los cines argentinos.