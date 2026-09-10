Luciana Salazar mostró la habitación de Matilda y sorprendió con el estilo romántico
La hija de la modelo disfruta de un espacio especialmente creado para ella con estampado de flores y estilo romántico. No te lo pierdas.
Consolidada como una de las figuras infantiles con mayor repercusión en las plataformas digitales, Matilda, la hija de Luciana Salazar, suma diariamente miles de interacciones en sus redes sociales. Mediante las publicaciones difundidas por la vedette, la niña de 8 años suele mostrar diversos pasajes de su cotidianeidad, desde sus jornadas escolares hasta sus elecciones de vestuario.
En esta ocasión, fue la propia actriz quien dejó al descubierto un rincón de la intimidad de su hogar. A través de un video casual grabado mientras conversaba con su hija, la celebridad mostró fragmentos del dormitorio de la pequeña, un espacio decorado bajo un marcado concepto romántico, dominado por diseños botánicos y una paleta cromática sutil.
El elemento distintivo de la habitación reside en el empapelado que reviste los muros principales. El estampado integra ilustraciones de flores y vegetación en tonalidades rosadas, beige y verdes sobre un fondo de matiz claro, constituyendo el eje visual sobre el que se articula el resto de la estancia.
Esta misma impronta se traslada a la ropa de cama y a la marroquinería textil del dormitorio, generando una sintonía directa entre las paredes y el mobiliario principal. La cama, posicionada en el sector central del espacio, se destaca por incluir prendas con volados y almohadones estampados que aportan textura y calidez al ambiente sin recargar la escena.
El ensamble decorativo se basa en el concepto visual match, en el cual los patrones de las paredes dialogan fluidamente con los cojines y cubrecamas. El predominio de los tonos pastel —con el rosa, el beige y el verde como protagonistas— reafirma la impronta delicada que caracteriza los espacios personales de la niña.
A su corta edad, la hija de Luciana Salazar construyó un canal de comunicación con una audiencia masiva que sigue de cerca sus rutinas diarias, convirtiéndose en un referente dentro del segmento de las mini influencers. Aunque la exhibición del dormitorio aconteció de manera imprevista en un contenido de la actriz, las imágenes permitieron vislumbrar un ambiente planificado a la medida de la pequeña, donde prevalecen las texturas suaves y los detalles decorativos de estilo clásico.
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