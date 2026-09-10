Luciana Salazar mostró la habitación de Matilda y sorprendió con el estilo romántico

A su corta edad, la hija de Luciana Salazar construyó un canal de comunicación con una audiencia masiva que sigue de cerca sus rutinas diarias, convirtiéndose en un referente dentro del segmento de las mini influencers. Aunque la exhibición del dormitorio aconteció de manera imprevista en un contenido de la actriz, las imágenes permitieron vislumbrar un ambiente planificado a la medida de la pequeña, donde prevalecen las texturas suaves y los detalles decorativos de estilo clásico.