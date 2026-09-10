XLOV llega por primera vez a la Argentina: cuándo se presenta el grupo de K-pop "genderless"
El grupo surcoreano XLOV desembarca en Buenos Aires con su propuesta que busca romper con las categorías tradicionales del K-pop. Cuándo es el show y cómo comprar las entradas.
El fenómeno del K-pop sigue expandiéndose por América Latina y ahora es el turno de XLOV, el grupo surcoreano que llegará por primera vez a la Argentina para presentar su propuesta musical y visual frente al público local. XLOV se presentará el miércoles 25 de noviembre de 2026 en C Art Media, Buenos Aires, en el marco de su XLOV 2026 LATAM TOUR II.
La llegada a la Argentina representa un nuevo paso en la expansión internacional del grupo, que comenzó a llamar la atención por una característica que lo diferencia dentro de la escena del K-pop: su concepto “genderless”.
A diferencia de las tradicionales clasificaciones de grupos masculinos y femeninos que predominan en el género, XLOV construyó su identidad artística alrededor de una propuesta que busca dejar de lado esas etiquetas. Esa decisión atraviesa tanto su estética como sus coreografías, vestuario y manera de presentarse ante el público.
El grupo está integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, cuatro artistas que desarrollan una propuesta que combina elementos característicos del K-pop con una identidad visual propia.
Desde su debut, XLOV fue ganando repercusión entre los seguidores del género y comenzó a ampliar su público fuera de Corea del Sur. La gira por Latinoamérica forma parte de ese crecimiento y tendrá a Buenos Aires como una de sus paradas.
Cuándo y dónde toca XLOV en Argentina
El debut de XLOV ante el público argentino será el 25 de noviembre de 2026. El recital tendrá lugar en C Art Media, uno de los espacios porteños que en los últimos años recibió a diferentes artistas internacionales y propuestas vinculadas con la música urbana, el pop y la cultura asiática.
Las entradas para el show se encuentran disponibles a través de Passline, con diferentes opciones y precios según la ubicación y el tipo de experiencia elegida.
La presentación será además una oportunidad para que los fanáticos argentinos conozcan en vivo una propuesta que todavía es relativamente nueva dentro de la escena internacional del K-pop, pero que ya consiguió generar una comunidad de seguidores alrededor de su identidad “genderless”.
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