XLOV llega por primera vez a la Argentina: cuándo se presenta el grupo de K-pop "genderless"

Cuándo y dónde toca XLOV en Argentina

El debut de XLOV ante el público argentino será el 25 de noviembre de 2026. El recital tendrá lugar en C Art Media, uno de los espacios porteños que en los últimos años recibió a diferentes artistas internacionales y propuestas vinculadas con la música urbana, el pop y la cultura asiática.

Las entradas para el show se encuentran disponibles a través de Passline, con diferentes opciones y precios según la ubicación y el tipo de experiencia elegida.

La presentación será además una oportunidad para que los fanáticos argentinos conozcan en vivo una propuesta que todavía es relativamente nueva dentro de la escena internacional del K-pop, pero que ya consiguió generar una comunidad de seguidores alrededor de su identidad “genderless”.