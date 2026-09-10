Natalia Oreiro, a sus 49 años, reveló por qué quiso ser actriz

Sin embargo, detrás de esa trayectoria aparece ahora aquella motivación que la propia Oreiro identifica en sus comienzos. Con casi cinco décadas de vida y más de treinta años de carrera, puede observar desde otra perspectiva las razones que la llevaron a elegir la actuación.

La confesión también refleja el proceso personal que atravesó con el paso del tiempo. Lo que en su adolescencia podía estar relacionado con la necesidad de recibir afecto y reconocimiento terminó convirtiéndose en una profesión en la que consiguió desarrollar distintas facetas de su personalidad.

Hoy, Natalia Oreiro continúa vinculada al mundo artístico y mantiene una fuerte presencia pública. Su recorrido incluye algunos de los grandes éxitos de la televisión argentina, una carrera musical con alcance internacional y numerosos trabajos en cine. A los 49 años, la artista revisa aquel comienzo desde un lugar diferente y pone en palabras una motivación que, según contó, estuvo muy presente cuando decidió convertirse en actriz: “Yo quería ser actriz para que me quisieran, para que mis padres me vieran”.