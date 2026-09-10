Natalia Oreiro, a sus 49 años, reveló por qué quiso ser actriz
Natalia Oreiro repasó los comienzos de su carrera y habló de las motivaciones personales que tuvo cuando decidió dedicarse a la actuación.
Natalia Oreiro llegó a los 49 años con una trayectoria que atraviesa varias generaciones. Actriz, cantante y conductora, construyó una carrera que comenzó cuando era muy joven y que con el paso del tiempo se extendió mucho más allá de las fronteras de Uruguay.
En una reciente entrevista, la artista se permitió volver sobre aquellos primeros años y analizar desde la adultez qué había detrás de su deseo de convertirse en actriz. Y su respuesta estuvo relacionada con una necesidad mucho más personal que la búsqueda de una carrera artística. “Yo quería ser actriz para que me quisieran, para que mis padres me vieran”, confesó Oreiro al recordar qué significaba para ella actuar cuando todavía estaba dando sus primeros pasos.
La declaración expone una faceta íntima de la actriz y permite comprender de otra manera su vínculo temprano con la exposición pública. Antes de transformarse en una figura reconocida en Argentina y en otros países, Oreiro era una adolescente que encontraba en la actuación una forma de sentirse mirada y valorada.
Su carrera comenzó a desarrollarse cuando todavía era muy joven y rápidamente encontró oportunidades en televisión. Con el desembarco en Argentina llegó también el reconocimiento masivo, especialmente a partir de sus trabajos en ficciones que terminaron convirtiéndose en éxitos populares.
A lo largo de los años, Oreiro amplió su actividad artística y dejó de estar asociada exclusivamente a la televisión. La música ocupó un lugar central en su carrera y sus canciones también contribuyeron a convertirla en una figura conocida en distintos países. El cine fue otra de las áreas en las que logró consolidarse, mientras que su imagen pública trascendió los personajes que interpretó y terminó convirtiéndola en una de las artistas más populares de la región.
Sin embargo, detrás de esa trayectoria aparece ahora aquella motivación que la propia Oreiro identifica en sus comienzos. Con casi cinco décadas de vida y más de treinta años de carrera, puede observar desde otra perspectiva las razones que la llevaron a elegir la actuación.
La confesión también refleja el proceso personal que atravesó con el paso del tiempo. Lo que en su adolescencia podía estar relacionado con la necesidad de recibir afecto y reconocimiento terminó convirtiéndose en una profesión en la que consiguió desarrollar distintas facetas de su personalidad.
Hoy, Natalia Oreiro continúa vinculada al mundo artístico y mantiene una fuerte presencia pública. Su recorrido incluye algunos de los grandes éxitos de la televisión argentina, una carrera musical con alcance internacional y numerosos trabajos en cine. A los 49 años, la artista revisa aquel comienzo desde un lugar diferente y pone en palabras una motivación que, según contó, estuvo muy presente cuando decidió convertirse en actriz: “Yo quería ser actriz para que me quisieran, para que mis padres me vieran”.
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