Zoe Gotusso sumó una nueva fecha en el Teatro Coliseo

Su propuesta combina pop, folk y canción de autor, con una impronta personal que le permitió convertirse en una de las artistas destacadas de la nueva generación de la música nacional.

Ahora, la respuesta de sus seguidores quedó reflejada en la decisión de sumar una segunda función en Buenos Aires. Zoe Gotusso se presentará el jueves 17 y el viernes 18 de diciembre en el Teatro Coliseo, aunque para la primera fecha ya no quedan localidades disponibles.