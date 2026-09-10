Zoe Gotusso sumó una nueva fecha en el Teatro Coliseo
MLa cantante anunció una segunda presentación en Buenos Aires luego de agotar las localidades para su primer show. Cuándo será y cómo conseguir entradas.
Zoe Gotusso sumó una nueva fecha en el Teatro Coliseo de Buenos Aires luego de agotar las entradas para su primera presentación. La cantante volverá a encontrarse con su público porteño en diciembre, en el marco de su gira “Un Día de Verano”.
La nueva función será el viernes 18 de diciembre de 2026, un día después del show que ya tenía programado para el jueves 17. La primera presentación tuvo una rápida respuesta por parte del público y las localidades quedaron agotadas, por lo que se decidió agregar una segunda fecha.
De esta manera, Gotusso tendrá dos noches consecutivas en uno de los escenarios más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, donde presentará su propuesta musical y repasará las canciones que forman parte de su recorrido como solista.
Las entradas para el nuevo show del 18 de diciembre ya se encuentran disponibles a través de Ticketek. La función se suma a una agenda que tendrá a la artista como protagonista del cierre de su actividad de 2026.
“Un Día de Verano” es el espectáculo con el que Zoe Gotusso llegará al Teatro Coliseo y que forma parte de una etapa importante de su carrera. La cantante cordobesa comenzó su camino como solista después de su paso por Salvapantallas y con el tiempo logró construir una identidad propia dentro de la escena musical argentina.
Su propuesta combina pop, folk y canción de autor, con una impronta personal que le permitió convertirse en una de las artistas destacadas de la nueva generación de la música nacional.
Ahora, la respuesta de sus seguidores quedó reflejada en la decisión de sumar una segunda función en Buenos Aires. Zoe Gotusso se presentará el jueves 17 y el viernes 18 de diciembre en el Teatro Coliseo, aunque para la primera fecha ya no quedan localidades disponibles.
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